ŽESTOK NAPAD NA JOKIĆA - BIVŠI NBA AS DIGAO GLAS: Ovo je ozbiljna mrlja u njegovoj biografiji...

Nikola Jokić i Denver Nagetsi završili su sezonu u NBA ligi već na startu plej-ofa.

Minesota je bila bolja u šest mečeva, a bivši NBA as, Iman Šampert, udario je po srpskom asu i rekao da je ovo ozbiljna mrlja u njegovoj biografiji.

- Govorili su da je Nikola Jokić među trojicom ili petoricom najboljih ikada. Ovo je ozbiljna mrlja u njegovoj biografiji. Nalazi se u najboljim godinama karijere, a ljudi su pričali da je i dalje najbolji igrač NBA lige. Najboljeg igrača ne bi smela da izbaci rezervna bekovska linija protivnika - rekao je Šampert za američke medije.

Autor: Iva Besarabić