Dejan Tomašević predsednik i Dejan Bojović generalni sekretar Olimpijskog komiteta Srbije u poseti Olimpijskom komitetu Bosne i Hercegovine

Izvor: Pink.rs, Foto: Ustupljene fotografije/OKBiH/Edis Deljković

Dejan Tomašević predsednik i Dejan Bojović generalni sekretar, Olimpijskog komiteta Srbije zajedno sa NJ.E. Ivanom Todorovim, ambasadorom Srbije, bili su gosti vodećih ljudi Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine, predsednika Davora Komšića, potpredsednika, akademika prof. dr Izeta Rađe i generalnog sekretara Saida Falzagića.

Vodeći ljudi dva Olimpijska komiteta u prijateljskoj atmosferi razgovarali su o unapređenju saradnje, zajedničkim inicijativama u okviru olimpijskog pokreta, značaju sporta i jačanju olimpijskih vrednosti.

Dogovoreni su dalji koraci u cilju regionalne saradnje dva nacionalna olimpijska komiteta kao i da naredni sastanak bude održan u sedištu Olimpijskog komiteta Srbije u Beogradu.

Delegacija Olimpijskog komiteta Srbije posetila je Olimpijski muzej, postavku jedinstvenog spoja sporta i umetnosti čiji je osnivač Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine a sve u želji da trajno čuva uspomenu na organizaciju i realizaciju nezaboravne sportske manifestacije, XIV ZOI održane 1984. godine u Sarajevu.

Autor: S.M.

