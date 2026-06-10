DRAMA U GRČKOJ! Janakopulos doživeo sabraćajnu nesreću!

Predsednik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos učestvovao je u saobraćajnoj nesreći u utorak uveče u Atini!

Prema navodima grčkih sportskih i medijskih portala, do incidenta je došlo u večernjim časovima kada je vozilo u kojem se nalazio Dimitris Janakopulos učestvovalo u sudaru sa drugim automobilom.

U nesreći, koja se dogodila na ulicama Atine, nije bilo povređenih, dok je na vozilima zabeležena samo materijalna šteta.

Iako je situacija izgledala ozbiljno u prvi mah, grčki izvori navode da nije bilo potrebe za medicinskom intervencijom ni za jednim od učesnika u sudaru.

Incident dolazi u veoma napetom trenutku, pošto se PAO i Olimpijakos bore za titulu u finalnoj seriji grčkog šampionata, koja je već obeležena velikim tenzijama i kontroverzama i van parketa.

Janakopulos je već godinama jedna od najkontroverznijih figura evropske košarke, a njegovo ime se često vezuje za tenzije u duelima Panatinaikosa i Olimpijakosa, koji spadaju među najžešće sportske rivalitete u Evropi.

Ipak, u ovom slučaju naglašava se da je srećom sve prošlo bez ozbiljnijih posledica.

Autor: Jovana Nerić