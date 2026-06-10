AKTUELNO

Košarka

DRAMA U GRČKOJ! Janakopulos doživeo sabraćajnu nesreću!

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Pink.rs, Tanjug, E-Stock, Beta ||

Predsednik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos učestvovao je u saobraćajnoj nesreći u utorak uveče u Atini!

Prema navodima grčkih sportskih i medijskih portala, do incidenta je došlo u večernjim časovima kada je vozilo u kojem se nalazio Dimitris Janakopulos učestvovalo u sudaru sa drugim automobilom.

U nesreći, koja se dogodila na ulicama Atine, nije bilo povređenih, dok je na vozilima zabeležena samo materijalna šteta.

Iako je situacija izgledala ozbiljno u prvi mah, grčki izvori navode da nije bilo potrebe za medicinskom intervencijom ni za jednim od učesnika u sudaru.

Incident dolazi u veoma napetom trenutku, pošto se PAO i Olimpijakos bore za titulu u finalnoj seriji grčkog šampionata, koja je već obeležena velikim tenzijama i kontroverzama i van parketa.

Janakopulos je već godinama jedna od najkontroverznijih figura evropske košarke, a njegovo ime se često vezuje za tenzije u duelima Panatinaikosa i Olimpijakosa, koji spadaju među najžešće sportske rivalitete u Evropi.

Ipak, u ovom slučaju naglašava se da je srećom sve prošlo bez ozbiljnijih posledica.

Autor: Jovana Nerić

#Atina

#Dimitris Janakopulos

#Košarka

#Saobraćajna nesreća

POVEZANE VESTI

Košarka

Najbogatiji čovek u Evroligi objavio fotku - u centru pažnje je ŽELJKO OBRADOVIĆ! (FOTO)

Svet

STRAVIČNA SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD ALEKSANDRIJE - Više od 15 poginulih u sudaru (FOTO+VIDEO)

Košarka

ŽELJKU SE NUDI SVE - SAMO DA SE VRATI! Obradović blizu konačne odluke?

Ostali sportovi

Čuveni sportista doživeo nesreću: Imao 2,5 promila alkohola u krvi, helikopterom ga preacili u bolnicu

Hronika

TEŠKA NESREĆA U PRIJEPOLJU! Saobraćajni policajac na motoru teško povređen posle sudara sa 'audijem'

Fudbal

OVO ŠTO RADI PARTIZAN JE VIŠE OD KOŠARKE! Ostoja Mijailović: U Melburnu predstavljamo i srpsko kulturno nasleđe...