TEŠKA NESREĆA U PRIJEPOLJU! Saobraćajni policajac na motoru teško povređen posle sudara sa 'audijem'

Saobraćajni policajac D. K. teško je povređen jutros u saobraćajnoj nesreći u Prijepolju, kada je službenim motorom učestvovao u sudaru sa luksuznim džipom marke „audi“.

Prema nezvaničnim saznanjima, policajac je zadobio teške telesne povrede u vidu preloma i nakon ukazane pomoći hitno je prebačen u Užice, a zbog težine povreda očekuje se da bude transportovan u Beograd na dalje lečenje.

Do teške nezgode došlo je jutros oko 10 časova, u blizini skretanja za Železničku stanicu u Prijepolje, kada su se sudarili službeni motocikl saobraćajne policije i vozilo marke „audi“.

Okolnosti koje su dovele do nesreće biće utvrđene daljom istragom.

