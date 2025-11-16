INCIDENT U KOLONI POTPREDSEDNIKA AMERIKE: Policajac teško povređen: Oglasila se Tajna služba

Policajac je teško povređen u nesreći dok je obezbeđivao kolonu automobila potpredsednika Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vensa u Merivilu, u Tenesiju, saopštili su zvaničnici.

Policijski službenik iz Merivila, Džastin Braun, i jedan državni policajac bili su umešani u incident "tokom misije zaštite izvršne vlasti u kojoj je učestvovalo više agencija za sprovođenje zakona", saopštili su zvaničnici Merivila.

Policijska uprava Merivila zahvalila je građanima koji su na licu mesta pružili prvu pomoć, prenosi ABC News.

- Pojedincima čija je brza reakcija spasila život policajcu Braunu sinoć, nikada ne bismo mogli dovoljno da vam se zahvalimo. Vi ste pravi heroji - rekao je šef policije Merivila Toni Krisp.

Prevezen u bolnicu u kritičnom stanju

Braun je prevezen u bolnicu u kritičnom stanju i operisan je u subotu ujutru, saopštila je policija Merivila.

Kola hitne pomoći koja su bila deo povorke automobila takođe su se zaustavila i odmah mu pružila medicinsku pomoć, prema rečima specijalnog agenta Džejsona Paka, direktora komunikacija u Odeljenju za bezbednost Tenesija.

Portparol američke Tajne službe potvrdio je za ABC njuz da je u koloni automobila bio Vens.

- Američka Tajna služba pažljivo prati ozbiljan saobraćajni incident u kome su učestvovali lokalni pripadnici policije, a koji se dogodio u Merivilu, u Tenesiju, dok su podržavali zaštitnu kolonu vozila - rekla je u posebnom saopštenju Ketrin Pirs, stalni agent zadužen za kancelariju u Noksvilu.

Ona je rekla da "zaštićene osobe nisu pogođene ovim incidentom".

