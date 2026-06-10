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POSLEDNJI PLES MESIJA I RONALDA, NIKAD VEĆA BITKA ZA VLADARA PLANETE... Čeka nas spektakl na Mundijalu!

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP/Luca Bruno, Tanjug AP/Francois Mori ||

Svetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi startuje u četvrtak od 21 čas duelom između Meksika i Južne Afrike, dok je veliko finale zakazano za 19. jul, kada ćemo saznati ime novog šampiona sveta.

Iako reprezentacija Srbije nije izborila plasman na Mundijal, interesovanje domaće javnosti za najveću fudbalsku smotru neće izostati. Posebnu pažnju privlačiće nastupi jakih selekcija poput Brazila, Argentine, Francuske, Španije, Portugala i Engleske, kao i zemalja iz regiona - Hrvatske i Bosne i Hercegovine, gledaće se nikad veća bitka za vladara planete i možda poslednji ples Mesija i Ronalda.

Podsetimo, predstojeći Mundijal biće istorijski po tome što će se na njemu prvi put takmičiti čak 48 reprezentacija.

Autor: Jovana Nerić

#Kristijano Ronaldo

#Lionel Mesi

#Mundijal

#Svetsko prvenstvo

#fudbal

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