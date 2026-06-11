Kristijano Ronaldo se blamira pred Svetsko prvenstvo: Pogledajte šta je sve uspeo da promaši

Jedan od najboljih fudbalera svih vremena Kristijano Ronaldo pokušaće da u 42. godini ostvari san i da dođe do toliko željene titule prvaka sveta sa Portugalom. Iza njega je konačno uspešna sezona sa Al Nasrom u Saudijskoj Arabiji, gde je osvojio titulu iz četvrtog pokušaja, ali da je u nekoj formi pred Svetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi - pa baš i nije.

To se najbolje videlo prethodne noći u "mršavoj" pobedi Portugala protiv Nigerije 2:1 (1:1) u Leiriji kada se Kristijano Ronaldo ispromašivao u nekoliko situacija.

Cristiano Ronaldo just missed the easiest chance you’ll ever see 😭



pic.twitter.com/AM0Socei8N — MC (@CrewsMat10) 10. јун 2026.

Da li je možda "pregoreo od želje" ili jednostavno moramo da prihvatimo da u ovim trenucima nije fudbaler kakav je bio, ali ono što je Kristijano Ronaldo pokazao prethodne noći može da bude i "alarm" za Portugalce. Ukoliko se previše budu oslonili sada na njega, to bi moglo da im se obije o glavu. Počelo je ovako, u 8. minutu, kada je Semedo spojio Ronalda s golom:

Nažalost po Portugalce, nastavilo se i u prvom poluvremenu kada je Ronaldo imao nekoliko prilika da postigne pogodak, ali je svaki put reagovao lošije nego što smo navikli od njega:

Ronaldo first half misses 😭😭😭😭😭



All these in just one half 😭 pic.twitter.com/3dOXPniK1k — Otiga (@Otti129) 10. јун 2026.

Pre izlaska iz igre u 65. minutu, imao je još jedan ogroman promašaj vredan gledanja:

Inače, Portugal je pobedio golovima Pedra Neta iz 23. i Fabija Konseisaa iz 75. minuta, dok je Akor Adams postigao jedini pogodak za Nigeriju u 37. minutu nakon kiksa odbrane.

Portugal je počeo u sastavu: Košta - Semedo, Dijaš, Inasio, Dalot - Neveš, Vitinja, Trinkao, Bruno, Neto i Ronaldo, a igrali su Mendeš, Košta, Feliks, Neveš, Veiga, Arauho, Konseisao, Kanselo, Ramoš i Nunješ. Podsetimo, Portugal je u grupi "K" sa Kolumbijom, DR Kongom i Uzbekistanom.

Autor: D.Bošković