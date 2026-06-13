ŠOK! Pogrešan identitet, prvi put u istoriji fudbala! Čuveni sudija prekinuo meč Mundijala, pravilo o kom se malo zna (FOTO)

Amerikanci su razbijali Paragvaj u Los Anđelesu, posle prvog poluvremena bilo je 3:0 za domaćina Svetskog prvenstva, a na početku drugog dela meča videli smo jedan neobičan momenat koji je obeležio sudija Dani Makeli.

Nakon što je Paragvaj imao košmarno poluvreme, kada su Ameri došli do tri gola, videli smo i prekid na početku drugog dela meča. Tada je VAR soba alarmirala Danija Makelija, čuvenog holandskog sudiju, da je napravio veliku grešku.

On je u 52. minutu pokazao žuti karton Timu Rimu za start nad Almironom, ali je istina bila malo drugačija...

Nakon što je ponovljen snimak pokazao da je Almiron veoma dobro odglumio da je fauliran, Dani Makeli je posle signala iz VAR sobe prekinuo meč. To je bilo prvi put u istoriji fudbala da se meč prekida zbog "pogrešnog identinteta".

O čemu se radi? Sudije od ovog Mundijala imaju pravo da promene odluku nakon gledanja snimka, u smislu da mogu da isprave sopstvenu grešku kao što je to Makeli u ovom slučaju uradio. Poništio je žuti karton za Rima, dok je Almironu pokazao isti za simuliranje._

Svet je bio u neverici jer mnogi ni ne znaju za ovo, novo pravilo, ali je svakako plus za fudbal jer je smanjena mogućnost greške arbitara.

Ceremonija je počela putovanjem 150 godina unazad, uz marširajući orkestar koji je simbolizovao nezavisnost Sjedinjenih Američkih Država. Zatim se pojavio ulični fudbaler sa zlatnom loptom, koji je doslovno putovao kroz vreme. On je doveo šou u sadašnjost, gde su potom reper Fjučr i pevačila Tajla imali nastup.

Uz mnoštvo plesača, svi sa zlatnom loptom u ruci, Fjučr je nastupio ispred velike verzije Svetskog kupa. Zajedno sa Tajlom je izveo pesmu sa prigodnim naslovom "Game Time". Dok se SoFi stadion u Los Anđelesu sve više punio, došlo je vreme za sledeći čin.

Uz pomoć istog uličnog fudbalera, prešlo se na K-pop zvezdu Lisu, Anitu i Remu.

Autor: D.Bošković