I DALJE SE BRUJI O TOME DA JE NAMEŠTENO! Svi su gledali, niko nije igrao: Najveća sramota Mundijala - dan kada je 'umro' fudbal! (VIDEO)

Meč između Zapadne Nemačke i Austrije na Mundijalu 1982. ostao je upamćen kao simbol sramote i kalkulacije u fudbalu, izazivajući globalni skandal.

Na stadionu "El Molinón" u španskom gradu Hihonu, 25. juna 1982. godine, odigran je jedan od najkontroverznijih mečeva u istoriji fudbala.

Duel između reprezentacija Zapadne Nemačke i Austrije na Mundijalu 1982. ostao je upamćen kao simbol kalkulacije koja je nadjačala sportski duh i izazvao globalni skandal koji je zauvek promenio pravila takmičenja.

Grupa smrti i neočekivani rasplet

U grupi su se nalazili Zapadna Nemačka, Austrija, Alžir i Čile. Već u prvom kolu dogodilo se iznenađenje kada je Alžir savladao Zapadnu Nemačku, što je bila istorijska pobeda afričke selekcije nad evropskim timom na svetskim prvenstvima.

Uoči poslednjeg kola, situacija u grupi bila je potpuno otvorena, ali i problematična: utakmica između Zapadne Nemačke i Austrije igrala se nakon što su ostali rezultati već bili poznati. To je otvorilo prostor za računicu koja će ući u istoriju sporta iz pogrešnih razloga.

"Matematika" koja je odlučila meč

Jasni scenariji prolaska značili su da bi minimalna pobeda Zapadne Nemačke od 1:0 odgovarala obema selekcijama - i Nemcima i Austrijancima - dok bi Alžir bio eliminisan uprkos pobedi u svom poslednjem meču.

Već u 10. minutu Horst Hrubeš je postigao gol za Zapadnu Nemačku i time postavio rezultat koji je odgovarao obe ekipe. Od tog trenutka, utakmica je izgubila takmičarski karakter.

Deset minuta fudbala i osamdeset minuta tišine

Nakon vodećeg gola, tempo igre je drastično opao. Lopta se uglavnom kretala između defanzivnih linija i golmana, bez ikakve želje za napadom. Nijedna ekipa nije želela da rizikuje promenu rezultata koji im garantuje prolaz dalje.

Publika na stadionu brzo je reagovala nezadovoljstvom, uz povike i zvižduke, dok su se sa tribina mogle videti bele maramice – simbol protesta i razočaranja.

Svetski skandal

Reakcije širom sveta bile su burne. Mediji, komentatori i navijači optužili su obe reprezentacije za očigledan nedostatak fer-pleja i "dogovoreno" održavanje rezultata.

Alžir je uložio zvaničan protest, ali ga je FIFA odbila uz obrazloženje da nijedno pravilo nije formalno prekršeno. Utakmica je registrovana, a Alžir eliminisan iz takmičenja.

Posledice koje su promenile fudbal

Iako nije bilo sankcija, posledice ovog meča bile su dalekosežne. Kako bi se sprečile slične situacije u budućnosti, FIFA je uvela jedno od najvažnijih pravila modernog fudbala: poslednja kola grupne faze moraju se igrati istovremeno.

Ta promena je prvi put primenjena na Mundijalu 1986. u Meksiku i od tada je standard na svim velikim takmičenjima.

"Sramota u Hihonu" ostaje jedan od najsnažnijih primera kako sportska kalkulacija može potisnuti takmičarski duh i izazvati trajne promene u pravilima igre koja se prati širom sveta.

Autor: D.B.