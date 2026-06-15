Radonjić u Vojvodini?! Tanjga otvorio karte o transfer bombi: Savršeno bi nam legao, ali ima jedan problem

Trener Vojvodine Miroslav Tanjga (61) izjavio je da bi Nemanja Radonjić (30) bez dileme predstavljao veliko pojačanje za njegov tim, ali da novosadski klub trenutno nema finansijsku moć da realizuje transfer fudbalera takvog renomea.

Status nekadašnjeg reprezentativca Srbije mesecima je jedna od glavnih tema na stadionu „Rajko Mitić“. Radonjić je od januara van konkurencije za prvi tim Crvene zvezde i od tada nije upisao nijedan nastup u crveno-belom dresu. Kako mu ugovor ističe krajem juna, uskoro će postati slobodan igrač, a u prethodnom periodu spekulisalo se da bi karijeru mogao da nastavi upravo u Vojvodini.

Govoreći o toj mogućnosti, Tanjga je poručio da brzonogog Nišliju poznaje veoma dobro i da o njemu ima izuzetno visoko mišljenje. Prema njegovim rečima, kvalitet brzog krilnog fudbalera nikada nije bio sporan, ali je finansijski aspekt trenutno najveća prepreka da do saradnje dođe.

– Nemanju Radonjića znam lično i mogu da kažem da je odličan momak. Možda neki njegovi treneri ili članovi stručnog štaba tokom karijere nisu uvek znali kako da mu priđu. Pronađu pravi način komunikacije sa njim, ali ja iskreno verujem da sa njim ne bih imao nikakav problem – izjavio je Tanjga u razgovoru pa dodao:

– Radonjić je vrhunski igrač, ali isto tako i igrač koji zahteva ozbiljna finansijska ulaganja. Ne znam da li Vojvodina u ovom trenutku može sebi da priušti takvog fudbalera. Naravno da bih ga voleo u svojoj ekipi. Verujem da bismo pronašli zajednički jezik i da bi mogao mnogo da doprinese timu.

Ipak, iskusni stručnjak smatra da će se karijera bivšeg igrača Majorke, Benfike i Torina najverovatnije razvijati u nekom drugom pravcu, te da je njegov dolazak u Novi Sad u ovom trenutku teško ostvariv scenario.

– Mislim da Radonjić ima neke svoje planove i da će završiti u klubovima koji mogu da mu ponude mnogo veći ugovor i angažman nego što Vojvodina trenutno može. Žao mi je zbog toga. Zaista mislim da između nas ne bi bilo nikakvih problema kada je saradnja u pitanju – zaključio je Tanjga.



Autor: Jovana Nerić