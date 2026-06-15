JEDAN JE OD NAJBOLJIH IGRAČA ARGENTINE, A SAD JE PONEO LASKAVU TITULU! Proglašen najlepši fudbaler Mundijala 2026 (FOTO)

On je jedan od najboljih igrača u argentinskoj reprezentaciji – a sada je jedno istraživanje otkrilo da je Rodrigo de Pol ujedno i najlepši fudbaler na Svetskom prvenstvu.

Teorija zlatnog reza je "umešala prste" i na Mundijal, pa tako konačno imamo spisak najlepših fudbalera sa ovog Svetskog prvenstva.

Zlatni rez je matematička formula koju su osmislili stari Grci u pokušaju da izmere lepotu.

Prema analizi, Rodrigo de Pol je proglašen za najatraktivnijeg igrača, ispred Nemca Kaija Haverca i Engleza Nonija Maduekea.

"Zanimljivo kod ove rang-liste jeste to što ne prati fudbalsku slavu", objasnio je Georgi Dimitrov, direktor kompanije DreamAI SRL, koja je sprovela analizu.

"Neka imena za koja bi ljudi očekivali da dominiraju nalaze se mnogo niže na listi, dok je Rodrigo de Pol završio na prvom mestu ispred nekih od najprepoznatljivijih igrača na svetu."

Kristijano Ronaldo je verovatno najbolji primer za to. On je jedan od fudbalera koji najviše vode računa o svom imidžu, ali je ovde zauzeo 45. mesto, što pokazuje koliko je teorija zlatnog reza specifična.

Za potrebe istraživanja, stručnjaci iz DreamAI uzeli su listu od 150 najpretraživanijih fudbalera koji učestvuju na Svetskom prvenstvu i analizirali ih pomoću alata Golden Face Ratio.

Ukupno gledano, Rodrigo de Pol zauzeo je prvo mesto kao najlepši igrač sa rezultatom od 74,18 odsto.

Drugo mesto pripalo je Nemcu Kaiju Havercu (74,10 odsto), ispred Engleza Nonija Maduekea (73,29 odsto), Egipćanina Mohameda Salaha (73,27 odsto) i Brazilca Endrika (73,25 odsto).

Na trećem i četvrtom mestu su Džonatan Ta i Vut Veghorst, dok osmo, deveto i deseto mesto redom pripadaju Skotu MekTominiju, Niku Voltemadu i Son Hung Minu.

Iznenađujuće, Kristijano Ronaldo završio je na 45. mestu sa ocenom od 70,98 odsto, dok ga je odmah pratio Vinisijus Žunior na 46. mestu sa 70,97 odsto.

"To što je Nemačka ostvarila tako dobre rezultate pri vrhu liste takođe je lepo iznenađenje", rekao je Dimitrov.

Autor: Jovana Nerić