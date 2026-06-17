AKTUELNO

Fudbal

OTKRIVENI STRAVIČNI DETALJI SA MUNDIJALA: Pucano na navijače pred istorijsku utakmicu Mesija! Svet u totalnom šoku

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP/Ginette Riquelme ||

Fudbaleri Argentine ubedljivo su pobedili Alžir rezultatom 3:0 i tako na moćan način krenuli u odbranu titule prvaka sveta.

U glavnoj ulozi ponovo je bio nezaustavljivi Lionel Mesi, koji je het-trikom potvrdio da i u 39. godini života diktira tempo na najvišem svetskom nivou.

Međutim, samoj utakmici prethodila je prava drama van terena, što su argentinski navijači otkrili u razgovoru za domaći list "La Nacion".

Oni su ispričali da je njihov vozač Ubera ranjen kada je iz drugog automobila u pokretu iznenada otvorena vatra na njihovo vozilo.

- Pucali su na automobil dok smo dolazili. Pucali su dva puta na Uber. Automobil se kretao, drugi auto je naišao i dva puta pucao na njega. U početku smo mislili da je probušena guma, ja nisam video šta se desilo. Vozač je zakočio, a onda sam video njegovu nogu, čovek je imao rupu na njoj. Pozvali smo policiju. Bilo je užasno - ispričao je jedan navijač.

pročitajte još

'TO NIJE TAČNO' Tramp negirao da SAD planiraju fond od 300 milijardi dolara za Iran

Autor: Marija Radić

#Mundijal

#Navijači

#Pucnjava

#detalji

#titula

POVEZANE VESTI

Fudbal

SVET SKIDA KAPU MAGIČNOM ARGENTINCU! Lionel Mesi oborio istorijski rekord i ušao u legendu Mundijala, pa sa tri gola srušio Alžir!

Ostali sportovi

Vaterpolisti kragujevačkog Radničkog superiorno odbranili titulu prvaka Srbije

Fudbal

Fudbaleri Argentine bolji od Hondurasa: Mesi ostao na klupi

Fudbal

PRVE REČI NENADA STOJAKOVIĆA POSLE PORAZA OD ZVEZDE! Trener crno-belih otkrio razloge zbog kojih je njegov tim izgubio

Fudbal

PRVE REČI DEJANA STANKOVIĆA NAKON POBEDE PROTIV PARTIZANA! Trener Zvezde veoma emotivan - pričao je o Mihi, obratio se navijačima, a ove igrače posebn

Fudbal

REAL BESNI NA SUDIJE POSLE EL KLASIKA U Madridu se ne mire sa porazom od Barselone u finalu Kupa