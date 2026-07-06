NEJMAR U SUZAMA REKAO ZBOGOM BRAZILU! Jurio je Pelea, nosio naciju na leđima, ali jedna stvar će ga PROGANJATI ZAUVEK!

Brazil ispao sa Mundijala, a samo nekoliko minuta kasnije Nejmar je emotivno završio reprezentativnu karijeru.

Brazil je ostao bez sna o šestoj zvezdici, ali to nije bila najveća bol za milione navijača "Selesaa".

Kao da poraz od Norveške nije bio dovoljno bolan, usledio je još jedan udarac od kojeg će se Brazil dugo oporavljati. Samo nekoliko minuta nakon eliminacije sa Mundijala, Nejmar je kroz suze saopštio da je završio reprezentativnu karijeru.

Brazil je tako izgubio čoveka koji je više od decenije bio zaštino lice reprezentacije.

"Imao sam svoj pokušaj... Počelo je ovde i ovde se završilo. Gotovo je", rekao je emotivni 34-godišnji as, aludirajući na stadion u Nju Džerziju na kojem je 2010. godine debitovao za Brazil, a sada odigrao i, kako kaže, poslednji meč u nacionalnom dresu.

Od dečaka iz Santosa do najvećeg strelca u istoriji Brazila

Kada je kao 18-godišnjak debitovao za Brazil, mnogi su verovali da je stigao novi Pele. Imao je dribling, brzinu, harizmu i talenat kakav se viđa jednom u generaciji.

Tokom narednih 16 godina postao je zaštitno lice brazilskog fudbala, odigrao 130 utakmica, postigao 80 golova i upisao 58 asistencija, čime je postao najbolji strelac u istoriji reprezentacije.

🚨🚨 BREAKING: Neymar announces his RETIREMENT FROM INTERNATIONAL FOOTBALL. 👋🏼🇧🇷



“I tried. I tried. It started here at Met Life stadium and I finished here. It is now over”, Ney said after the game.



His story with the Brazilian national team is over. pic.twitter.com/vPIFflyJHq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 05. јул 2026.

Ali ono zbog čega je najviše sanjao nikada nije uspeo da ostvari.

Nejmar je igrao na četiri Svetska prvenstva – 2014, 2018, 2022. i 2026. godine.

Na domaćem Mundijalu 2014. bio je najveća nada nacije, ali ga je teška povreda leđa u četvrtfinalu protiv Kolumbije udaljila od završnice turnira. Samo nekoliko dana kasnije usledio je istorijski debakl Brazila protiv Nemačke (1:7), utakmica koja je zauvek promenila pogled sveta na "Selesao".

Četiri godine kasnije zaustavila ih je Belgija, potom Hrvatska posle penala, a sada i Norveška.

Četiri pokušaja. Nijedna titula.

Simbolično zbogom

Sudbina je želela da Nejmar poslednji gol za Brazil postigne upravo na Svetskom prvenstvu. Bio je precizan sa bele tačke protiv Norveške u nadoknadi vremena, ali taj pogodak nije mogao da spreči eliminaciju.

Ipak, tim golom ispisao je istoriju. Postao je tek drugi Brazilac, posle legendarnog Pelea, koji je postizao golove na četiri različita Svetska prvenstva.

Ostaje večna dilema

Za jedne je bio fudbalski genije koji je nosio Brazil kada je bilo najteže. Za druge – najveći talenat svoje generacije koji nikada nije osvojio ono što je naciji bilo najvažnije.

Osvojio je gotovo sve što se moglo osvojiti u klupskom fudbalu, postao najbolji strelac u istoriji reprezentacije i jedan od najvećih brazilskih fudbalera svih vremena.

Ali pehar namenjen prvaku sveta ostao je njegov nedosanjani san.

Možda će upravo zbog toga Nejmar ostati upamćen kao jedan od najvećih igrača u istoriji fudbala koji nikada nije uspeo da odvede Brazil do šeste zvezdice.

Autor: D.B.