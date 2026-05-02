PROGLAŠEN NAJVIŠI STEPEN UZBUNE: Ima mrtvih, hiljade ljudi evakuisano u Brazilu

Nevreme paralisalo Brazil.

U Rasifeu, glavnom gradu države Pernambuku i okolnim područjima kiše su izazvale poplave i klizišta, a dve osobe su poginule dok je oko 1.500 raseljeno ili ostalo bez krova nad glavom, prenosi Rojters.

Prema podacima brazilskog ministarstva za integracije i regionalni razvoj u državi Paraibi poginule su dve osobe, a 1.800 ih je raseljeno ili je ostalo bez krova nad glavom.

Severe flooding triggered by torrential rainfall in Recife, Pernambuco, Brazil 🇧🇷 (01.05.2026)

"Nacionalni centar za upravljanje rizicima i katastrofama izdao je 22 upozorenja tokom kritičnog kišnog perioda. Zbog posledica u Pernambuku i Paraibi i vremenske prognoze za ovaj region proglašen je najviši stepen uzbune", saopštilo je ministarstvo.

Predsednik Brazila Luiz Inasio Lula da Silva rekao je u petak da je razgovarao sa lokalnim vlastima kako bi ponudio podršku savezne države.

Widespread flooding is happening now in Camaragibe, Metropolitan Region of Recife, Pernambuco, Brazil.



"Vlada Brazila nastavlja da prati situaciju kako bi pružila svu potrebnu pomoć", rekao je predsednik Brazila.

Autor: Iva Besarabić