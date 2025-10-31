STRAVIČNA OLUJA POGODILA NJUJORK, IMA MRTVIH! Haos na aerodromima, nevreme paralisalo grad, ulice pod vodom! Izdata HITNA upozorenja! (VIDEO)

Veliko nevreme praćeno kišom pogodilo je Njujork i paralisalo grad. Rasporedi letova na aerodromima su poremećeni. Ima poginulih.
Obilne kiše pogodile su Njujorkusmrtivši dve osobe, rekao je gradonačelnik Erik Adams, dok su propratne oluje poremetile letove, a meteorološke službe upozorile na poplave u nekim područjima.
Mediji su izvestili o poplavama i šteti, dok su zvaničnici gradskihaerodroma Džon Ficdžerald Kenedi, La Gvardija i Njuark rekli da su rasporedi letova poremećeni.
- Ova oluja oborila je rekorde padavina za 30. oktobar - rekao je Adams na "Iksu", dodajući da je veća količina kiše koja je predviđena za nekoliko sati pala za 10 minuta.
Rekordne količine padavina
Meteorološke službe izvestile su o rekordnih 4,7 centimetara kiše u Central Parku, dok je na aerodromu La Gvardija palo 5,31 centimetar, a na međunarodnom aerodromu Njuark Liberti u Nju Džerziju 5,05 centimetara.
Torrential rain brought significant flooding to parts of New York and New Jersey on Thursday.— ABC News (@ABC) 31. октобар 2025.
According to NYC Emergency Management, the National Weather Service reported that 1.8 inches of rain fell in Central Park on Thursday. pic.twitter.com/1bB8WjsbNk
Nacionalna meteorološka služba takođe je izdala upozorenja na poplave na obali za delove Bronksa, Bruklina i Kvinsa.
Autor: A.A.