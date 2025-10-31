AKTUELNO

Svet

STRAVIČNA OLUJA POGODILA NJUJORK, IMA MRTVIH! Haos na aerodromima, nevreme paralisalo grad, ulice pod vodom! Izdata HITNA upozorenja! (VIDEO)

Izvor: Kurir.rs, Foto: Tanjug AP/Trooper Austin James ||

Veliko nevreme praćeno kišom pogodilo je Njujork i paralisalo grad. Rasporedi letova na aerodromima su poremećeni. Ima poginulih.

Obilne kiše pogodile su Njujorkusmrtivši dve osobe, rekao je gradonačelnik Erik Adams, dok su propratne oluje poremetile letove, a meteorološke službe upozorile na poplave u nekim područjima.

Mediji su izvestili o poplavama i šteti, dok su zvaničnici gradskihaerodroma Džon Ficdžerald Kenedi, La Gvardija i Njuark rekli da su rasporedi letova poremećeni.

- Ova oluja oborila je rekorde padavina za 30. oktobar - rekao je Adams na "Iksu", dodajući da je veća količina kiše koja je predviđena za nekoliko sati pala za 10 minuta.

Rekordne količine padavina

Meteorološke službe izvestile su o rekordnih 4,7 centimetara kiše u Central Parku, dok je na aerodromu La Gvardija palo 5,31 centimetar, a na međunarodnom aerodromu Njuark Liberti u Nju Džerziju 5,05 centimetara.

Nacionalna meteorološka služba takođe je izdala upozorenja na poplave na obali za delove Bronksa, Bruklina i Kvinsa.

Autor: A.A.

#Aerodrom

#Amerika

#Grad

#Nevreme

#Njujork

#Oluja

#SAD

#mrtvi

POVEZANE VESTI

Društvo

Apokaliptične scene: Nevreme tutnji Srbijom! Grad tuče na sve strane, prestoničke ulice pod vodom (FOTO, VIDEO)

Društvo

JAKO NEVREME POGODILO BOR, ULICE POD VODOM! Automobili se jedva kreću, RHMZ izdao upozorenje za istočnu Srbiju (VIDEO)

Društvo

Oluja nosila krovove, grad tukao, potopljene ulice: Nevreme napravilo haos u ovim gradovima u Srbiji (VIDEO)

Društvo

STRAVIČNO NEVREME POGODILO JUG SRBIJE: Ulice potopljene, automobili plutaju kao gliseri (VIDEO)

Region

KATAKLIZMA U NIKŠIĆU! Nakon snažnog zemljotresa - zastrašujuće nevreme! Provala oblaka i jak grad, ulice pod vodom, građani u strahu

Društvo

Izlio se Dunav, vetar čupao drveće, a u ovom mestu tukao grad! Nevreme paralisalo Vojvodinu, hladni talas preti ostatku zemlje! (FOTO, VIDEO)