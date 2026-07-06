SRPSKO ČUDO ZAPALILO AMERIKU! Skauti u transu - Nikolu vide među TOP 3 na NBA draftu, ali jednu stvar će morati hitno da popravi

Srpski talenat Nikola Kusturica privukao ogromnu pažnju američkih skauta nakon dominantnih partija na U17 Svetskom prvenstvu.

Srpski košarkaški talenat Nikola Kusturica postao je glavna tema američkih medija i koledž košarke nakon dominantnih partija na U17 Svetskom prvenstvu, gde je skrenuo pažnju NBA i NCAA skauta.

Podsetimo, Nikola Кusturica izabran je u prvu petorku Svetskog prvenstva za igrače do 17 godina u Turskoj. Na putu do statusa vicešampiona sveta, srpski biser je prosečno beležio 22.5 poena, 6.5 skokova i 2.8 asistencije.

Prema navodima američkih sportskih portala, Kusturica se već sada projektuje kao potencijalni Top 3 pik na NBA draftu, što ga svrstava među najtraženije mlade igrače svoje generacije u svetu.

Posebnu buru izazvala je analiza koledž stručnjaka Arona Toresa, koji je u svojoj emisiji govorio o ogromnoj ponudi UCLA od 12 miliona dolara za dvogodišnju saradnju.

On je u suštini poručio da se u modernoj NCAA košarci više ne postavlja pitanje "da li je igrač skup", već šta bi bio realan gubitak ako ga ne dovedeš:

“U ovoj igri ne postoji pitanje preplate. Postoji samo pitanje – šta je alternativa? Ako nemaš tog igrača, gubiš nivo koji ne možeš da nadoknadiš.”

Tores je dodatno objasnio da je tržište potpuno promenilo pravila i da se vrednost mladih igrača sada određuje isključivo po uticaju koji mogu da naprave odmah, a ne po godinama ili iskustvu.

U američkim košarkaškim krugovima se ističe da UCLA nije ušla u ovu priču slučajno - već da Kusturicu vide kao ključnog igrača za povratak programa na sam vrh NCAA, ali i kao projekat koji direktno vodi ka NBA ligi.

Ipak, skauti navode i da srpski talenat mora da unapredi određene segmente igre, posebno defanzivnu konzistentnost i selekciju šuta, kako bi u potpunosti ispunio potencijal koji mu se predviđa.

Uprkos tome, utisak u SAD je jasan - Nikola Kusturica više nije samo evropski talenat, već igrač koji je već ušao u zonu elitnih NBA projekcija i top draft razgovora.

Autor: D.B.