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SRPSKO ČUDO ZAPALILO AMERIKU! Skauti u transu - Nikolu vide među TOP 3 na NBA draftu, ali jednu stvar će morati hitno da popravi

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug/JOVANA KULAŠEVIĆ ||

Srpski talenat Nikola Kusturica privukao ogromnu pažnju američkih skauta nakon dominantnih partija na U17 Svetskom prvenstvu.

Srpski košarkaški talenat Nikola Kusturica postao je glavna tema američkih medija i koledž košarke nakon dominantnih partija na U17 Svetskom prvenstvu, gde je skrenuo pažnju NBA i NCAA skauta.

Podsetimo, Nikola Кusturica izabran je u prvu petorku Svetskog prvenstva za igrače do 17 godina u Turskoj. Na putu do statusa vicešampiona sveta, srpski biser je prosečno beležio 22.5 poena, 6.5 skokova i 2.8 asistencije.

Prema navodima američkih sportskih portala, Kusturica se već sada projektuje kao potencijalni Top 3 pik na NBA draftu, što ga svrstava među najtraženije mlade igrače svoje generacije u svetu.

Posebnu buru izazvala je analiza koledž stručnjaka Arona Toresa, koji je u svojoj emisiji govorio o ogromnoj ponudi UCLA od 12 miliona dolara za dvogodišnju saradnju.

On je u suštini poručio da se u modernoj NCAA košarci više ne postavlja pitanje "da li je igrač skup", već šta bi bio realan gubitak ako ga ne dovedeš:

“U ovoj igri ne postoji pitanje preplate. Postoji samo pitanje – šta je alternativa? Ako nemaš tog igrača, gubiš nivo koji ne možeš da nadoknadiš.”

Tores je dodatno objasnio da je tržište potpuno promenilo pravila i da se vrednost mladih igrača sada određuje isključivo po uticaju koji mogu da naprave odmah, a ne po godinama ili iskustvu.

U američkim košarkaškim krugovima se ističe da UCLA nije ušla u ovu priču slučajno - već da Kusturicu vide kao ključnog igrača za povratak programa na sam vrh NCAA, ali i kao projekat koji direktno vodi ka NBA ligi.

Ipak, skauti navode i da srpski talenat mora da unapredi određene segmente igre, posebno defanzivnu konzistentnost i selekciju šuta, kako bi u potpunosti ispunio potencijal koji mu se predviđa.

Uprkos tome, utisak u SAD je jasan - Nikola Kusturica više nije samo evropski talenat, već igrač koji je već ušao u zonu elitnih NBA projekcija i top draft razgovora.

Autor: D.B.

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