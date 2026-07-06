HITNO SAOPŠTENJE UEFA: Šokirani smo zbog poništenog crvenog kartona! Odluka bez presedana, neshavatljiva...

UEFA je izdala hitno saopštenje zbog odluke FIFA da poništi crveni karton Balogunu posle poziva i pritisaka Donalda Trampa:

- Jučerašnja odluka da se na probni period od godinu dana suspenduje primena automatske suspenzije od jedne utakmice nakon crvenog kartona koji je dobio igrač Folarin Balogun predstavlja prelazak crvene linije.

Fudbal, kao i svaki drugi sport, počiva na pravilima koja su temelj fer, poštenog i transparentnog takmičenja. Ponekad su pravila podložna tumačenju. U ovom slučaju – nisu.

Minimalna automatska suspenzija od jedne utakmice nakon dobijenog crvenog kartona nije pitanje diskrecione odluke niti zahteva potvrdu nadležnog tela da bi stupila na snagu. Reč je o osnovnom principu ugrađenom u propise, koji ne može biti predmet izuzetaka, a naročito ne usred takmičenja u kojem su brojni drugi igrači u identičnim situacijama uredno odslužili svoju kaznu.

Kada čuvari pravila više ne garantuju njihovu doslednu primenu, ugrožava se integritet igre, a kredibilitet takmičenja ozbiljno se dovodi u pitanje. Ovakva odluka istovremeno stvara presedan tokom aktuelnog turnira, jer će sve slične situacije od sada morati da budu tretirane na isti način, što može naneti štetu samom takmičenju.

Fudbal je najvoljeniji sport na svetu zato što je prelepa igra, ali i zato što ljudi veruju u njega, jer se svuda igra po istim pravilima. Nijedan turnir nije izdvojen slučaj, a kada je reč o Svetskom prvenstvu, njegove odluke imaju moć da ostave pozitivne ili negativne posledice na fudbal u celini.

Izražavamo nevericu zbog ovakve odluke, koja je bez presedana, neshvatljiva i ne može biti opravdana.

Autor: D.B.