Crna mamba i lavica zajedno protiv svih: Maja i Aneli dale Jovani pevačicu šut-kartu, ona ih proglasila blamovima! (VIDEO)

Dobila crveni karton!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Marka Janjuševića Janjuša.

- Kad ćeš već jednom reći pravo mišljenje o Kačavendi? - glasilo je pitanje.

- Na nominacijama - rekao je Janjuš.

Naredno pitanje bilo je za Maju Marinković.

- Zašto ne pokažeš Boginji ko je crna mamba i da ti nijedna nije ravna? - glasilo je pitanje.

- Nemam potrebu. Svaka devojka je dobra na svoj način, nema potrebe da bilo koga omalovažam. Ja sam svesna sebe i to je to - rekla je Maja.

- Volim Majinu ironiju - rekla je Boginja.

Naredno pitanje bilo je za Jovanu Cvijanović.

- Tvoj podsmeh druženja Maje s Aneli je primećen, da li se plašiš njihovog saveza? - glasilo je pitanje.

- Ja sam jako posesivna i ljubomorna, umirem zbog njihovog druženja. Nije mi prirodno da igraju danas onako, da se drže za ruku - rekla je Jovana.

- Meni je čudno što su Maja i Aneli totalno promenile ponašanje prema Jovani posle onog s Asminom. Mislim da Jovana ima najgore mišljenje o druženju Maje i Aneli, rekla je da su najveći blamovi i ako već ima takvo mišljenje ne znam što se druže - rekao je Dača.

- Mene ne zanima bilo kakva posesivnost u drugarskom odnosu. Nisam tražila mišljenje od bilo koga, a ni moj otac ne može da mi odredi s kim ću da se družim. Imaju pravo na svoje mišljenje, a mene to apsolutno ne interesuje - rekla je Maja.

- Mene i Maja ne može ništa posvađati osim nas dve ako se posvađamo. Blamovi sedite, to ste vi - rekla je Aneli.

- Ovo je meni blam - rekla je pevačica.

Autor: N.Panić