AKTUELNO

Zadruga

Nije znao ko je crna mamba: Maja dočekala Alibabu na zicer i namestila ga kad se najmanje nadao! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Žestoko!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a Tanja Stijelja Boginja dobila je reč kako bi prokomentarisala odnos Filipa Đukića i Maje Marinković.

- Ja sam mislila da se Alibaba pravi da je glup, ali je on stvarno glup - rekla je Boginja.

pročitajte još

Kačavenda gori od ljubomore: Zbog poljupca Janjuša i Jakšićke joj krenula para na uši, ne može da sakrije koliko je pobesnela! (VIDEO)

- Sad je rekao da je Stanija već matora i da je deset godina starija od Maje - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Naravno da mi se sviđa Maja, ona je deset godina mlađa - rekao je Alibaba.

- On napada Filipa bez potrebe - dodala je Aneli.

pročitajte još

Brutalna vređalica aktivirana: Bukti nikad žešći karambol Anite i Aneli, pale nikad teže optužbe i prozivke! (VIDEO)

- Filip je muvao tuđu devojku, zašto ne ustane i pokaže stav. Ja nikada ne bih pogledao tuđu devojku - rekao je Alibaba, a potom je skočila Maja.

- Lažeš, kose ti se dela sa rečima. Videla sam na šanku da si prišao Teodori i rekao joj: ''J*bao bih te'', a ona je klimala glavom - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti to braniš Đukića od mene? - upitao je on.

pročitajte još

Sofija krišom zavodila Đukića? Isplivala cela istina na videlo, Terza u jednom momentu izgoreo od besa! (VIDEO)

- Ne, nego nisi realan i lažeš - rekla je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Crna mamba pustila otrov: Maja unakazila Alibabu, brutalno ga raskrinkala i odjavila kao nikog! (VIDEO)

Zadruga

Pljušte provokacije: Maja jedva dočekala da pecne Alibabu! (VIDEO)

Zadruga

KRAJ EMISIJE KAKVOM SE NIJE NADAO! Aneli se po ko zna koji put ponovo JAVNO ODKRELA Uroša i nazvala ga PROGONITELJEM, on prihvatio sve etikete koje mu

Zadruga

Dočekao ga na zicer: Rajačić uhvatio Ivana u kontradiktornosti, ovo je mnogima promaklo! (VIDEO)

Zadruga

Otpisao ga za sva vremena: Luka svim silama pokušava da se opere u Filipovim očima, Maja ga zakucala! (VIDEO)

Zadruga

Kao da je ona jedina majka na svetu: Sofija jedva dočekala da urniše Milicu Veličković, oblatila je kao nikad do sad! (VIDEO)