Nije znao ko je crna mamba: Maja dočekala Alibabu na zicer i namestila ga kad se najmanje nadao! (VIDEO)

Žestoko!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a Tanja Stijelja Boginja dobila je reč kako bi prokomentarisala odnos Filipa Đukića i Maje Marinković.

- Ja sam mislila da se Alibaba pravi da je glup, ali je on stvarno glup - rekla je Boginja.

- Sad je rekao da je Stanija već matora i da je deset godina starija od Maje - rekla je Aneli.

- Naravno da mi se sviđa Maja, ona je deset godina mlađa - rekao je Alibaba.

- On napada Filipa bez potrebe - dodala je Aneli.

- Filip je muvao tuđu devojku, zašto ne ustane i pokaže stav. Ja nikada ne bih pogledao tuđu devojku - rekao je Alibaba, a potom je skočila Maja.

- Lažeš, kose ti se dela sa rečima. Videla sam na šanku da si prišao Teodori i rekao joj: ''J*bao bih te'', a ona je klimala glavom - rekla je Maja.

- Ti to braniš Đukića od mene? - upitao je on.

- Ne, nego nisi realan i lažeš - rekla je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić