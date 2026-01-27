LAVICA I MAMBA PONOVO U PAKTU! Maja i Aneli odlučile da u inat svim bivšim momcima budu kao JEDNO, pa pozvale Krofaka da ih vodi u Rovinj (VIDEO)

Žestoko!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Mileni Kačavendi kako bi prokomentarisala druženje Aneli Ahmić i Maje Marinković.

-Odnos nije normalan apsolutno. Majo, Aneli je pre određenog vremena rekla da je mama kad te iz va*ine izbacila da te odmah ostavila, a da je tata platio sto maraka - rekla je Milena.

- To je rekla njena majka i Aneli je rekla da joj je zamerila. Meni to ne ide k srcu ništa. Je l' meni ovde Radomir Marinković u kući pa da se objašnjavam? Ja volim da vidim šta se dešava u sobi i tamo. Ja monotoniju ne volim, mene to ubi - rekla je Maja.

- Da li misliš da se jedna osoba koja njih dve podržava da se slaže sa njima? - pitao ej Janjuš.

- Mene tuđa mišljenja ne zanimaju, meni je ona draga - rekla je Maja.

- Taki da li se slažeš da Maja ne treba da se druži sa Aneli? Molim te Taki oglasi se - vikao je Janjuš.

- Ja znam da Taki nju ne pljuje - rekla je Maja.

- Meni ovde ništa nije normalno. NJih dve su se klasično udružile. Filip se ugasio, nije ni bitan u ovom odnosu. Neprirodno druženje, vređanje i razmenjivanje garderobe. Aneli odgovara da Maju drži na distanci od Asmina. Pet stubova koji nosi ceo rijaliti. Svi se je*avalki u krug i bili sa tuđim ženama, samo je bitno ko će kome da utera do kraja. Ovo je kupus salata! - rekla je Milena.

- Rovinj te boli! Neka se oglasi Stanislav da li će nas izvesti u Rovinj - rekla je Aneli.

- Samo vas čeka - rekao je Janjuš.

- Sećaš se koliko je bio ljubomoran na Aneli?! Nema mene šta Asmin da čeka, njega lemuri bole - rekla je Maja.

