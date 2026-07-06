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Siner posle kolapsa planuo zbog jednog pitanja: Burna reakcija, izgubio živce zbog novinara

Izvor: Informer, Foto: Tanjug AP/Ng Han Guan ||

Janik Siner je malo nervozan, pa je odbrusio novinaru kada ga je pitao da li će mu pomoći mečevi u večernjem terminu, jer tokom narednih dana sledi novi toplotni talas.

Janik Siner se muči na velikim vrućinama, pa mu se dešavaju padovi u igri kada su temperature visoke. U drugom kolu Rolan Garosa poražen je od Huana Manuela Serundola (3:6, 2:6, 7:5, 6:1, 6:1), a svemu je prethodio fizički kolaps, grčevi, bolovi u kukovima i na kraju sunčanica... Počelo je da mu se vrti u glavi, izgledao je Janik vrlo loše na terenu.

Približava se novi toplotni talas u Londonu, pa je Siner malo nervozan. Tokom konferencije za medije posle pobede u osmini finala protiv Japanca Močizukija (6:3, 7:6 (7:0), 6:3) brecnuo se na novinara nakon što ga je pitao koliko će mu pomoći ako bude igrao uveče jer je za drugu nedelju Vimbldona najavljen toplotni talas.

- Izgleda da ti bolje znaš program od mene. Ja još ne znam kada ću igrati, međutim, to mi ne predstavlja problem. Osećam da sam dobro pripremljen. Ono što se desilo u prošlosti, ostalo je iza mene. Sada treba da vidimo da li smo našli rešenje - odbrusio je Janik Siner.

Siner će naredni duel igrati u utorak protiv 36-godišnjeg Jana-Lenarda Štrufa. Očekuje se 31 stepen, ali na terenu je temperatura mnogo viša. Novinari su pitali Italijana i za korišćenje tehnologije za oporavak, pa su pomenuli Novaka Đokovića koji ima uspešan sistem.

- Radim sve što mislim da je mudro. Mislim da je to veoma važan deo tenisa. Nije najvažniji, jer ima još segmenata, ali je među najvažnijima. Mnogo rada ulažem u svoje telo, to je moj kapital, moja mašina, kada je u pitanju oporavak, svako ima drugačije mišljenje. Morate da probate mnogo toga da biste shvatili šta vam najviše odgovara, a gde grešite.

Autor: S.M.

#Janik Siner

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