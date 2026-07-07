'ODVRATNA ŽENO' Mbape žestoko uzvratio senatorki posle rasističkih ispada: Makron odmah stao uz kapitena Francuske!

Mbape je žestoko odgovorio paragvajskoj senatorki zbog rasističkih komentara, a podršku su mu pružili Makron i Francuska.

Kapiten fudbalske reprezentacije Francuske Kilijan Mbape osudio je rasističke komentare koje je paragvajska senatorka Selest Amarilja iznela nakon poraza selekcije Paragvaja od Francuske u osmini finala Svetskog prvenstva.

Mbape je nazvao Amarilju, senatorku iz paragvajske Autentično liberalno-radikalne partije, "odvratnom ženom" koja je "nedostojna" da služi u paragvajskom Kongresu.

"Zbog vaše nesmotrenosti i vašeg drskog rasizma, ceo svet je već zaboravio put i istorijski napor koji su vaši igrači postigli tokom ovog Svetskog prvenstva", naveo je Mbape u objavi na društvenoj mreži Iks (X).

Amarilja je objavila niz rasističkih komentara na Iksu, nakon što je Mbape iz penala postigao pobedonosni gol za Francusku u meču protiv Paragvaja u subotu, ismevajući poreklo, vaspitanje, obrazovanje i izgled kapitena Francuske.

Paragvajska senatorka je objavila otvoreno pismo na francuskom i španskom jeziku Mbapeu na društvenim mrežama, u kojem je rekla da je njen problem sa igračem, a ne sa zemljom Francuskom.

Ona je napisala da žali što je zlostavljala Mbapea "istim uvredama" koje je dobila kao osoba mešane rase i da je obrisala svoju objavu.

Ipak, ona je i zahtevala izvinjenje od Mbapea, optužujući ga za nasilje zasnovano na polu i preteći pravnim postupkom ukoliko ne povuče svoje komentare o njoj.

Madame Celeste Amarilla,

Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) 06. јул 2026.

Paragvajska vlada je u ponedeljak popodne objavila saopštenje u kom osuđuje Amariljine komentare kao "suprotne vrednostima i principima koji inspirišu mirni suživot i poštovanje ljudskog dostojanstva koje Paragvaj promoviše".

Dodala je da komentari senatorke ne predstavljaju ni paragvajsku vladu, niti paragvajski narod.

Fudbalski savez Francuske je osudio Amariljine komentare kao "potpuno gnusne" i "neprihvatljive", dodajući da će slučaj proslediti tužiocima.

Predsednik Francuske Emanuel Makron izrazio je punu podršku Mbapeu.

"Još jedan gol Kilijana Mbapea. Ovog puta protiv rasizma", naveo je Makron u objavi na Iksu.

Ministarka sporta Francuske Marina Ferari je takođe podržala Mbapeu, navevši da Amarilja napada "slobodu, jednakost i bratstvo" koje Mbape oličava, a za koje se Francuska zalaže.

Pomoćni trener reprezentacije Francuske Gi Stefan takođe je osudio izjave Amarilje.

"Ukratko: to je odvratno, sramno i skandalozno", rekao je on.

Autor: D.B.