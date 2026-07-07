Zverev probio led: Nemački teniser prvi put u četvrtfinalu Vimbldona

Nemački teniser Aleksandar Zverev ostvario je istorijski uspeh plasmanom u svoje prvo četvrtfinale Vimbldona. Drugi nosilac turnira je nakon nastavka juče prekinutog duela savladao Čeha Jiržija Lehečku rezultatom 3:1, po setovima 6:4, 7:5, 3:6, 7:6 (8/6).

Duel, koji je u ponedeljak prekinut zbog policijskog časa, nastavljen je na Centralnom terenu gde je Lehečka uspeo da osvoji treći set. Ipak, četvrti set doneo je veliku neizvesnost u kojoj su oba tenisera sigurno servirala. Odluka o pobedniku pala je u taj-brejku, u kojem je Zverev pokazao koncentraciju, spasao nekoliko naleta rivala i iskoristio treću meč loptu.

„Nisam mislio da će mi trebati 12 godina da stignem do ove faze ovde. Veoma sam srećan, ovo je neverovatno olakšanje“, izjavio je Zverev nakon plasmana među osam najboljih.

Zanimljivo je da je Nemcu bilo potrebno čak 10 pokušaja da preskoči ovu prepreku na londonskoj travi. Nakon nedavnog osvajanja Rolan Garosa, kojim je prekinuo tridesetogodišnji post nemačkih tenisera na grend slem turnirima, Zverev sada juri trofej Vimbldona koji u Nemačku nije stigao još od Mihaela Štiha 1991. godine.

Izazovi za Zvereva se nastavljaju već sutra, jer će treći dan zaredom morati na teren. Njegov protivnik u borbi za polufinale biće američki teniser Tejlor Fric, šesti nosilac turnira.



Autor: D.S.