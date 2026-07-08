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GDE JE MESI - NEKA BUDE I ON U VAR SOBI! Objava FIFA izazvala haos na mrežama, videlo je više od 30 miliona ljudi: Sramota, sve nameštate za Argentinu

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP ||

FIFA je objavila sudije za duel Francuske i Maroka, a odluka da svi arbitri budu iz Argentine izazvala je buru na društvenim mrežama.

Nova bura trese Svetsko prvenstvo!

FIFA je objavila sudijsku postavu za veliki četvrtfinalni okršaj Francuske i Maroka, a odluka je izazvala lavinu reakcija širom sveta - jer će svih pet članova sudijskog tima biti iz Argentine.

Glavni arbitar na utakmici u Bostonu biće Fakundo Teljo, dok će mu pomoćnici biti Huan Pablo Belati i Gabrijel Čade. Četvrti sudija je Dario Erera, a u rezervi je Kristijan Navaro - svi iz Argentine.

Odluka FIFA odmah je postala viralna i izazvala buru među navijačima. Društvene mreže su se usijale, a mnogi su izrazili nezadovoljstvo zbog činjenice da će kompletna sudijska ekipa dolaziti iz zemlje aktuelnog svetskog šampiona.

"FIFA više ne krije, zašto ne uvedete i Mesija u VAR sobu", "Sve argentinske sudije za meč Francuske, ovo nema smisla" i "Nema šanse da pobijete optužbe posle ovoga", "Sramota, sve nameštate za Argentinu" - samo su neke od reakcija koje su se pojavile pored objave FIFA koju je videlo više od 30 miliona ljudi.


Posebnu pažnju privuklo je to što se odluka pojavila u trenutku kada se već vode polemike oko suđenja na Mundijalu i navodnog favorizovanja aktuelnih šampiona sveta od strane sudija, pa su navijači dodatno podigli prašinu oko izbora arbitara.

Ipak, FIFA se brani time da izbor sudija prati svoje kriterijume i da su tokom turnira već viđene situacije u kojima su arbitri iz određenih zemalja delili pravdu reprezentacijama drugih kontinenata.

Meč Francuske i Maroka igra se 9. jula od 22 časa, a osim borbe za polufinale, sada će dodatnu pažnju privlačiti i svaki potez sudijske ekipe iz Argentine.

Mundijal je ušao u završnicu, ali drama očigledno nije samo na terenu.

Autor: D.B.

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