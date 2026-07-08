SPEKTAKL U BEOGRADSKOJ ARENI! Odbojkašice Srbije dočekuju Bugarsku: Maja Ognjenović PONOVO na terenu

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igra protiv selekcije Bugarske, u prvom meču treće nedelje Lige nacija, čiji je domaćin Beogradska Arena.

Srbija slovi za velikog favorita u ovom duelu, ali je izgubila poslednji zvanični meč od Bugarske, u Ligi nacija prošle godine – i to posle pet setova.

I Srbija i Bugarska ove sezone imaju skor od dve pobede i šest poraza, s tim što naša reprezentacija ima čak 10 osvojenih bodova, zbog četiri poraza u pet setova.

Utakmica počela minutom ćutanja

Utakmica je počela minutom ćutanja povodom tragične smrti Vilnera Rivasa, kapitena muške odbojkaške reprezentacije Venecuele, koji je izgubio život u razornom zemljotresu.

Spasilačke ekipe pronašle su njegovo telo ispod ruševina stambene zgrade, zajedno sa telima njegove supruge Marijanhel Peres i njihovog sina Tea.

U sastavu Srbije za ovaj meč su:

Tehničari Maja Ognjenović i Slađana Mirković, korektori Anja Zubić i Vanja Bukilić, srednji blokeri Minja Osmajić, Hena Kurtagić, Ljubica Milojević i Maša Kirov, primači servisa Vanja Ivanović, Aleksandra Uzelac, Nina Čajić i Branka Tica, libera Aleksandra Jegdić i Bojana Gočanin.

Autor: Iva Besarabić