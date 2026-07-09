DRAMA NA VIMBLDONU! Hitna pomoć ekspresno uletela na teren!

Dramatična scena dogodila se na terenu broj 3 tokom meča između dubla Šurs/Perez i kombinacije Aojama/En-Šuo.

Pri rezultatu 3:3 u prvom setu, Holanđanka Demi Šurs dala je sve od sebe da stigne jednu duboku loptu, ali se to umalo završilo kobno.

Šurs (32) je u punom trku, ne gledajući ispred sebe, naletela na skupljačicu loptica koja je stajala na svojoj poziciji. Od siline udarca, teniserka je reketom zakačila devojčicu i oborila je na zemlju, a potom je i sama izgubila ravnotežu i bolno se zakucala u betonski zid koji opasuje kraj terena.

Meč je odmah prekinut, a medicinski tim je utrčao na teren.

Dok je publika sa zebnjom posmatrala scenu, fizioterapeuti su pet minuta ukazivali pomoć Holanđanki, proveravajući povrede ruke i kolena. Na sreću, skupljačica loptica je prošla bez povreda, a Šurs je odmah pokazala veličinu tako što joj je, čim je ustala, prišla i pozdravila se sa njom, izvinjavajući se zbog sudara.

Iako je uspela da nastavi meč i odmah nakon pauze osvoji poen, snovi o tituli na Vimbldonu su se raspršili. Šurs i Perez su na kraju poražene rezultatom 6:4, 6:4.

Autor: D.B.