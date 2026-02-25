AKTUELNO

Svet

DRAMA NA MOSTU: Posvađao se ženom pa u besu BACIO DETE U REKU (VIDEO)

Dramatična scena na mostu u Guangdong-u: otac je bacio svoje dete u reku tokom svađe, a majka je skočila za njim

Šokantan video iz kineske provincije Guangdong postao je viralan na društvenim mrežama, a na njemu se može videti dramatična svađa bračnog para koja je zamalo završila tragedijom.

Prema pisanju britanskog tabloida The Sun, par se žestoko svađao na sredini mosta, dok su njihova deca stajala tik pored njih. U jednom trenutku, u napadu besa, muškarac je zgrabio jedno od dece i bez oklevanja ga bacio preko ograde u reku.


Dete je u sekundi nestalo ispod površine vode. Majka se na trenutak ukočila u šoku, a zatim je instinktivno preskočila ogradu i skočila u reku da spase svoje dete. Nekoliko trenutaka kasnije, otac je takođe skočio u vodu. Na mostu je još jedno dete vrisnulo od straha, dok su prolaznici gledali u neverici.

Svedoci su odmah potrčali u pomoć, vičući uputstva i pokušavajući da pomognu porodici. Prema izveštajima lokalnih medija, tri člana porodice su se nekoliko minuta borila protiv jake struje pokušavajući da stignu do obale. U očajničkom pokušaju da se spasu, neko je bacio drveni balvan u reku da ga koristi kao oslonac.

Nakon dramatične borbe, svi su uspeli da izađu iz vode.

Još nije poznato da li je pokrenuta zvanična istraga ili će protiv oca biti podneta krivična prijava.

Autor: S.M.

