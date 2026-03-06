UBIO ROĐENOG BRATA, PA TELO BACIO U REKU: Horor zločin otkriven sasvim slučajno tek nakon dva meseca

Duže od dva meseca je stanovnik Brašova u Rumuniji uspevao da izbegne kaznu za svoj zločin. Kako se sumnja, on je ubio brata i bacio telo u reku, dok nedeljama niko ništa nije sumnjao. Komšije su mislile da je žrtva otišla u Nemačku u posetu sinu. A onda je komšija sasvim slučajno video nešto sumnjivo u vodi...

Do ubistva je došlo pre dva i po meseca, ali je telo pronađeno tek prošle nedelje. Žrtva i osumnjičeni su živeli zajedno, a komšije kažu da su skandali bili normalni u njihovom domaćinstvu.

Prema istražiteljima, do zločina je došlo u dvorištu bratske kuće 12. decembra. Nakon što je zadavio ubio brata metalnom šipkom, muškarac (59) je uzeo telo i prevezao ga kolicima sa flašama do korita reke.

Voda potoka Valea Prapastiilor nosila je beživotno telo nekoliko stotina metara, do mesta gde ga je uočio meštanin koji je obavljao radove na krovu kuće.

"Komšija se popeo na krov kako bi ga popravio, kada je primetio nešto sumnjivo u vodi i odmah obavestio nadležne. Bio je sa druge strane krova i odatle ga je video", rekao je drugi komšija.

Na lice mesta su odmah stigne hitne službe, kao i 48 policajaca, dva ronioca i šest vatrogasaca.

"Medicinski veštak je potvrdio da je u pitanju napad, sa jakim udarcem u glavu. Uočene su određene povrede na glavi, a jedna od hipoteza je da je smrt bila nasilna", rekao je Adrian Radu, glavni tužilac Tužilaštva pri Tribunalu u Brašovu.

Komšije su rekle da su bile ubeđene da je žrtva otišla u inostranstvo.

"Bio je kod nas, uzeo je pola flaše rakije, nisam ga videla od tada. Moj sin ga je zvao oko tri meseca i nije mogao da ga nađe, nije se javljao na telefon. Uvek je bilo svađe među njima. Mrtav brat je zapravo bio vlasnik kuće. Uvek je bilo haosa u porodici: piće, skandali, buka", rekla je jedna žena o braći, dodajući da su mislili da je žrtva otišla kod sina u Nemačku.

Osumnjičeni za ubistvo je uhapšen dok se istraga nastavlja.

Autor: Iva Besarabić