Upoznao tinejdžerku preko aplikacije, pa počinio stravičan zločin: Policajci pronašli delove tela kako plutaju rekom

Dešavn Vatkins (29) optužen je za ubistvo 14-godišnje transrodne devojke u Pensilvaniji, SAD. Vatkinsonova žrtva je Poli Likens sa kojom se povezao preko aplikacije za upoznavanje, a onda je ubio tupim predmetom u glavu, pa raskomadao njeno telo i bacio u reku.

Likens je poslednji put viđena živa 22. juna, a njeni rođaci su prijavili njen nestanak tri dana kasnije. Tog dana je, zapravo, policija pronašla raskomadane delove ljudskog tela u reci Šenango.

Mrtvozornik koji je pregledao nalaze otkrio je da je Likens, koja bi u septembru napunila 15 godina, ubijena udarcem tupim predmetom u glavu.

A Western Pennsylvania man has been arrested on suspicion he killed and dismembered a 14-year-old transgender girl late last month.https://t.co/N1ECpZZLl3