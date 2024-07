Ubio ženu, spakovao telo u kofer i bacio u reku! Ljubavnik ubistvo pratio preko mreža! Horor (FOTO)

Porota u Old Bejliju proglasila je krivim Aminana Rahmana (46) za ubistvo supruge koju je ugušio dok je njen ljubavnik sve pratio preko TikToka. Zatim je telo Sume Begum (24) nagurao u kofer i bacio ga u pritoku reke Temze.

Ubistvo se dogodilo u istočnom Londonu 29. aprila prošle godine, a presuda o doživotnoj zatvorskoj kazni saopštena je u sredu. Užasnom činu je, osim ljubavnika koji ga je gledao iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, svedočilo i ženinih dvoje dece.

Rahman je suprugu mrtvu ili bez svesti strpao u kofer, a dok ga je bacao niz reku snimile su ga kamere. Kofer s njenim raspadnutim telom isplivalo je na obalu 10 dana nakon ubistva. Na sudu je ljubavnik Šahin Miah (24) priložio snimak ubistva koji je predat policiji.

A man is facing life in jail for throttling his young wife in front of her lover and throwing her body, hidden inside a suitcase, into a tributary of the River Thames.



On Wednesday, Aminan Rahman, 46, was found guilty by a jury at the Old Bailey of murdering 24-year-old Suma… pic.twitter.com/6etX4rLl7j