OTAC UBIO ROĐENO DETE (7) PA TELO BACIO SVINJAMA: Maćeha snimala jezivo mučenje, pa se na sudu ponosno branila (FOTO)

Država Kanzas platiće milion dolara za rešavanje tužbe zbog smrti dečaka Adrijana Džonsa, kojeg je njegov otac ubio i njegovo telo bacio svinjama.

U tužbi, koju su detetova majka i rođaci podneli 2017. godine, navodi se da je državna agencija za zaštitu dece trebalo da ga skloni iz kuće gde je dugo zlostavljan pre nego što je umro od izgladnelosti i batina.

Policija je pronašla ostatke sedmogodišnjaka u svinjcu na imanju njegovog oca i maćehe Majkla i Heder Džons u novembru 2015.

Oboje izdržavaju kazne od 25 godina do doživotnog zatvora za njegovo ubistvo, nakon što su pretukli i zatvorili Adrijana u tuš kabinu i gledali kako mu se stanje pogoršava na nadzornoj kameri.

Guvernerka Laura Keli i najviši lideri zakonodavnog tela Kanzasa odobrili su nagodbu tokom kratkog javnog sastanka u utorak.

Odeljenje za decu i porodice Kanzasa primilo je izveštaje da je Adrijan zlostavljan nekoliko godina pre smrti.

Njihov poslednji fizički kontakt sa njim bio je skoro četiri godine pre njegove smrti, prema više od 2.000 stranica zapisa koje je agencija objavila 2017.

Zapisi su pokazali da su se Majkl, Heder i Adrijan Džons često selili između zajednica u Kanzasu i Misuriju.

U tužbi se tvrdilo da su država i socijalni radnici mogli da „uskoče i spasu“ Adriana „u bilo kom trenutku“, ali su „odlučili da se ponašaju kao nezainteresovani posmatrači“.

Policija je ušla u njihovu kuću 2015. godine zbog poziva u vezi sa nasiljem u porodici , kada je Heder Džons optužila Majkla Džonsa da ju je tukao i davio.

Kada je stigla policija, rekla je da je dečaka otac dva meseca ranije, krajem septembra, bacio svinjama.

Istraga o njenim tvrdnjama dala je mučne dokaze o godinama zlostavljanja, a Heder, bolesno ponosna na to kako je mučila svog posinka, dokumentovala je to na fotografijama.

Bio je zaključan iza vrata od šperploče pod tušem, nateran da satima stoji u ustajaloj vodi do vrata, okovan, vezan, izgladnjivan i tučen.

Njegova maćeha ga je nazvala „dečak“, umesto da koristi njegovo ime. Dok su ona i Adrijanov otac brinuli o njihovih šest devojčica, Adrijana su zlostavljali.

Povrede koje su snimljene uključivale su duboke posekotine na licu i usnama koje je zadobio pokušavajući da prožvače izlaz iz ćelije koju su mu roditelji napravili u tuš kabini.

Majkl i Heder su uhapšeni 2015. Heder je u novembru 2016. priznala krivicu za ubistvo i osuđena je na doživotnu kaznu zatvora sa najmanje 25 godina.

U maju 2017, Majkl Džons je dobio istu kaznu nakon što je takođe priznao krivicu u martu te godine.

Mali Adrijan je 2013. rekao radniku Dečjeg odeljenja u Misuriju, gde je porodica u to vreme živela, da ga je otac stalno tukao po glavi.

- Tata me stalno udara u glavu i u stomak, a mama me stalno vuče za uši i stvarno me boli. Mama i tata me sami zaključavaju u moju sobu. Mama i tata ne mogu da me hrane - rekao je onsocijalnom radniku.

Šokantno, socijalna služba je odlučila da on nastavi da živi sa parom i oni su se ubrzo nakon toga preselili u Kanzas Siti u Kanzasu.

Kada je umro, Adrijan je bio skroz mršav, a njegovi poslednji meseci bili su pravi pakao.

Umesto pravilnog sahranjivanja, telo deteta je bačeno svinjama koje je njegov otac kupio upravo da bi se na taj način otarasio njegovog tela.



