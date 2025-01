UBIO SVOJU MAJKU Mirjanu u Irskoj, pa TELO bacio: Objavljena slika MONSTRUMA, ovako su ga priveli (FOTO)

Nakon što je irska policija objavila kako je uhapsila 31-godišnjeg muškarca osumnjičenog za ubistvo 58-godišnje Hrvatice Mirjane Pap, čije je beživotno telo u ponedeljak pronađeno u Roskomonu, mediji poput Sunday Worlda otkrili su i njegov identitet, odnosno, da se radi o njenom sinu.

Majka troje dece živela je u Bičvil Atlonu, a pre nego je nasmrt pretučena i bačena u kanal u močvarnom predelu Karaghalena izvan gradskog područja, nedeljama je govorila kako živi u strahu od čoveka kog poznaje. Rezultati obdukcije pokazali su da je više puta dobila udarce u glavu, a njeno telo pronađeno je nakon dvodnevne potrage, prenosi Slobodna Dalmacija.

U petak, kasno uveče, uhapšen je i optužen za ubistvo njen sin Nebojša Pap, koji je, kako se sumnja, majku ubio 28. decembra u njenom domu u Atlonu. Nebojša Pap, koji takođe živi u Bičvilu, doveden je sinoć pred istražnog sudiju u Okružni sud u Mulingaru, gde je zadržan u pritvoru s nalogom da dobije lekarsku i psihijatrijsku pomoć.

Optuženi se, javljaju irski mediji, nije opirao privođenju, a pred sudijom nije komentarisao optužbe pre nego što mu je uručena optužnica.

Advokat osumnjičenog, advokat Mark Kunij, podneo je dva zahteva - od suda je zatražio da se Nebojši Papu osigura psihijatrijska nega i odobri pravna pomoć s obzirom na to da je bio na socijalnoj nezi.

"Razgovarao sam sa svojim klijentom i on razume šta je uključeno u proces. Verujem da bi to bilo od pomoći", kazao je Papov advokat.

Nebojsa Pap appeared at a special late sitting of Mullingar District Court on Friday evening charged with killing his mother and dumping her in a bog.



