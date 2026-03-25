AKTUELNO

Hronika

DRAMA NA PANČEVAČKOM MOSTU: Muškarac skočio u ledeni Dunav, HEROJ RENATO ga izvukao iz smrti u poslednjem sekundu!

Izvor: Pink.rs/Blic, Foto: Tanjug /MILOŠ MILIVOJEVIĆ ||

Prava životna drama odigrala se danas na Pančevačkom mostu kada je muškarac (58), prema nezvaničnim saznanjima, skočio u reku u pokušaju da sebi oduzme život. Zahvaljujući munjevitoj i herojskoj reakciji čuvenog beogradskog alasa Renata Grbića, još jedna tragedija je izbegnuta u poslednjem trenutku.

Renato Grbić, vlasnik restorana na obali Dunava koji decenijama bdi nad ovom rekom, ponovo se našao na pravom mestu. Njegovo ogromno iskustvo i prisebnost bili su presudni da se još jedan ljudski život ne ugasi u hladnim dubinama.

38. ŽIVOT KOJI JE RENATO SPASIO

Čuveni alas je odmah po uočavanju skoka reagovao svojim čamcem i uspeo da izvuče muškarca na sigurno pre nego što ga je rečna struja odnela.

"Grbić je odmah reagovao i uspešno izvukao čoveka na obalu. Spaseni muškarac se trenutno oseća dobro, a na lice mesta su ubrzo stigle ekipe Hitne pomoći i policije koje su preuzele dalju proceduru", navode izvori sa lica mesta.

Ovo je neverovatna 38. osoba koju je Renato Grbić spasio sigurne smrti, potvrđujući status istinskog heroja Beograda.

VAŽNO: NISTE SAMI, POTRAŽITE POMOĆ

Ukoliko se borite sa mračnim mislima ili poznajete nekoga kome je potrebna podrška, obratite se stručnjacima. Pomoć je dostupna 24 sata dnevno:

SOS telefon klinike "Laza Lazarević": 0800/309-309 (opcija 1) – besplatno i anonimno.

Centar "Srce": 0800/300-303 (svakog dana od 14 do 23 časa).

Služba urgentne psihijatrije: Prima pacijente 24 sata dnevno bez zakazivanja i bez knjižice.

Autor: D.S.

#Dunav

#Hitna pomoć

#Pančevački most

#Renato Grbić

#drama Beograd

#heroj

#hronika beograd

#pokušaj samoubistva

#spasavanje

#vesti dana

POVEZANE VESTI

