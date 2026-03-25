PRVE FOTOGRAFIJE SA LICA MESTA: Još jedan herojski potez Renata Grbića - do sada je SPASIO 35 ŽIVOTA

Izvor: Blic.rs

Na Pančevačkom mostu danas se odigrala prava drama, kada je muškarac (58) skočio u reku. Zahvaljujući još jednoj herojskoj reakciji Renata Grbića, izbegnuta je tragedija.

Čuveni alas sa Dunava Renato Grbić spasio je život muškarcu starom 58 godina koji je skočio sa Pančevačkog mosta u hladnu i brzu reku.

Ovo je 35. život koji je spasio Renato.

Muškarac je, nakon ukazane prve pomoći na obali, prevezen kolima Hitne pomoći u medicinsku ustanovu.

Na društvenim mrežama je nedavno pokrenuta inicijativa da se Renatu Grbiću dodeli nacionalna penzija zbog brojnih podviga i spasenih ljudskih zivota u prethodnih 26 godina.

Inicijativu je podržao veliki broj ljudi.

