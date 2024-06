Kik-bokser skočio sa Pančevačkog mosta, ali je imao sreću da u blizini bude Renato: Čuveni heroj sa Dunava i još jedan spašen život

Nepoznati muškarac juče je u popodnevnim časovima skočio sa Pančevačkog mosta, a zahvaljujući brzoj reakciji Renata Grbića, koji drži popularnu kafanu "Kod Goce i Renata", muškarac je bezbedno izvučen iz vode i spasen sigurne smrti.

- Gosti su sedeli na terasi i uživali u poslepodnevu kad su videli kako neko pliva Dunavom. Ja sam tu radio nešto, kada su me pozvali i rekli mi. Odmah sam otišao i izvukao ga iz vode - ispričao je Renato Grbić, koji je kroz godine spasio mnogo života na ovaj način.

Renato je istakao da je najveća sreća spasiti nečiji život.

- Plivao je, borio se za život, ali kad sam ja stigao već je počeo da gubi snagu. Rekao nam je da ga bole pluća i stvarno mu je taj deo bio izrazito crven. Verovatno je pri padu jako tresnuo tu u vodu, a i Dunav je hladan jako. Sve u svemu bitno je da se borio da preživi i da će biti dobro. Hitna će ga pregledati, ali nije ništa strašno - istakao je i otkrio kako se on oseća:

"Nema veće sreće nego spasiti nekome život"

Renato je otkrio i da je momak uspešan sportista, kik-bokser, koji se našao u teškoj životnoj situaciji.

- On je kik-bokser i to uspešan, znam ga od ranije, dolazio je često ovde, živi tu u Krnjači. Čak sam ga i sponzorisao pre šest ili sedam godina. Uleteo je u problem. Psihički mu nije lako, ali je dobar momak. Samo mu je potrebna snaga. On je momak koji je navikao da se bori, kik-bokser, njegov život je borba. Ako je on odustao, umesto da ustane i nastavi da bije, šta onda ostaje onim ljudima koji nisu naviknuti na borbu? - rekao je Renato.

Izvučenom muškarcu Renato je pružio pomoć, pozajmio mu toplu i suvu odeću i bio uz njega tokom ovog teškog trenutka.

Renato godinama radi tu i spasio je mnoge živote, a kako kaže, skokova sa mosta nije bilo tokom prethodnih meseci:

- Ljudi su dolazili do mosta, gledali u reku i na sreću odustajali od skoka. Dugo nikoga nisam spasavao, ali šta je uopšte dugo kada su pokušaji samoubistva u pitanju. Ljudi treba da znaju da nijedan problem nije nerešiv. Jednostavno svaki problem može da se reši, ali ne sme se odustajati.