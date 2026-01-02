SREĆA U NESREĆI! Čovek skočio sa Pančevačkog mosta: Zahvaljujući brzoj reakciji rečne policije izvučen na obalu!

Muškarac kog su držali ljudi na Pančevačkom mostu, pao je u Dunav, a zahvaljujući brzoj reakciji rečne policije izvučen je na obalu.

Nepoznati muškarac je izvučen na obalu Dunava u svesnom stanju, a njega je preuzela ekipa Hine pomoći koja ga je prevezla u bolnicu.

Podsetimo, prava drama odigrala se danas na Pančevcu kada je nepoznati muškarac pokušao da skoči, a ljudi su priskočili u nameri da ga u tome spreče.

Renato Grbić, čuveni spasilac koji ima restoran ispod Pančevca, opisao je detalje drame.

- Kao da sam osetio šta sledi. Bio sam sve vreme u restoranu "Konoba" i poslali su me u nabavku. Vozio sam preko Pančevca i pomislio "sad će nešto da se desi". Tad su me pozvali iz "Konobe" i rekli "neki mali hoće da skoči, drže ga svi, a on se opire" - rekao je Renato za Telegraf.

U momentu kada se Renato vratio do Pančevačkog mosta, drama se završila, srećom bez jezivih posledica. Momak je uspeo da se otrgne i upadne u reku, ali je rečna policija stigla ubrzo na lice mesta i uspela da ga spasi.

- Danas smo trebali da izvučemo čamce iz vode, ali pošto je veoma hladan dan odlučio sam da ipak to pomerimo za neki drugi dan. Prosto sam predosetio ovako nešto - rekao je Renato Grbić.

Autor: Jovana Nerić