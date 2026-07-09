OVAJ PORAZ BOLI! Odbojkašice Srbije vodile 2-0 protiv najslabijeg tima Lige nacija, pa sve prokockale

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije upisala je težak poraz, vrlo neprijatan od najgoreg tima Lige nacija i to usred Beogradske arene 3-2 (20:25, 22:25, 25:22, 25:23, 15:13). Ni vođstvo od 2-0 nije nam pomoglo... Teoretske šanse za plej-of od ovog dana više ne postoje.

Ni na ovom meču u rotaciji nije bilo Tijane Bošković, ali je sa timom bila Maja Ognjenović, koja je tako i ove godine zaigrala za reprezentaciju. Na teren nije ulazila Aleksandra Uzelac. Naš tim bio je vrlo dobar tokom prva dva seta, ali je bilo problema u trećem i četvrtom setu, što je bio i glavni razlog neuspeha.

Ne baš dobro popunjena Arena dočekala je dame, koje su uoči ovog duela na startu domaćeg turnira bile bolje od Bugarske 3-0 i tako upisale treću pobedu u devet duela. Na nekima ranije nije bilo ni sreće ni koncentracije, česti su bili neuspesi u pet setova, kao i ovog puta...

Sve je teklo prema planu u prvom setu, od početne prednosti od 4:0, iako su proitivnice uspevale da spuste na 8:7, ali i sa 16:11 na 18:16. Rutinska završnica seta olakšala je posao.

U drugom setu, uz malo muke, Srbija je uspela da duplira prednost. Francuska je povela 15:13, ali je serijom od četiri poena usledio preokret. Do kraja seta nije bilo poteškoća i delovalo je da će naša ekipa lagano slaviti.

Ipak, kako je to često i bilo tokom poslednje dve sezone LN, usledio je veliki pad. Sve vreme su gošće imale jedan od tri poena viška u trećem periodu duela, izabranice Zorana Terzića, koji je proslavio 60. rođendan povele 22:21, ali serijom od četiri izgubljena poena završile set.

Sledeći set Francuska je rutinski rešila, uprkos tome što je konstantan minus od četiri poena Srbija stigla u završnici, pa je okršaj ušao u taj-brejk.

Odlučujući set posle početnog opipavanja snaga nije imao dovar tok za našu ekipu, Francuska je povela 11:6, usledio je povratak na 11:10, ali ne i potpuni, pa je opet osvojen samo jedan bod.

Srbija sada ima skor 3-7, ali i 14 bodova na 13. poziciji na tabeli. Francuska više nije poslednja, sada ima 2-8 i skočila je na 16. od 18 mesta.

Branka Tica je sa 16 poena predvodila ekipu, Maša Kirov dodala 15, Anja Zubić dodala 12, dok je Vanja Ivanović imala 10. Lilu Ratairi je imala 24, a Iman Endiaje 23 za pobednički sastav.

U subotu i nedelju Srbija će Ligu nacija zatvoriti duelima sa Nemačkom i Holandijom.

Autor: Iva Besarabić