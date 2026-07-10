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POSLE VELIKE DRAME OGLASIO SE MBAPE! Evo šta je rekao o povredi koja je zabrinula celu Francusku

Izvor: Kurir.rs, Foto: Tanjug AP/Manu Fernandez ||

Kilijan Mbape zabrinuo je navijače Francuske kada je zbog povrede morao da napusti teren u završnici meča protiv Maroka. Dan kasnije, jedna od najvećih zvezda svetskog fudbala prekinula je nagađanja i otkrila u kakvom je stanju pred odlučujuće utakmice na Svetskom prvenstvu.

Kapiten fudbalske reprezentacije Francuske Kilijan Mbape izjavio je da je jako srećan zbog pobede njegove ekipe nad selekcijom Maroka u utakmici četvrtfinala Svetskog prvenstva, ali da smatra da je pred njegovim timom još uvek "dug put" do osvajanja titule prvaka sveta.

"Postoji samo jedan način za opuštanje, a to je pobeda. Sve dok to ne postignemo, ne popuštamo. U polufinalu smo i veoma smo srećni, ali pred nama je još dug put. Svesni smo da je ono što sledi još teže od onoga kroz šta smo već prošli, ali spremni smo da se suočimo sa svime", naveo je Mbape, a preneo sajt Međunarodne fudbalske federacije (Fifa).

Reprezentacija Francuske plasirala se u polufinale Svetskog prvenstva, pošto je u četvrtfinalu, u Foksborou pobedila selekciju Maroka 2:0.

Mbape je bio strelac prvog, a asistent drugog gola svoje ekipe u meču.

Kapiten reprezentacije Francuske, koji je postigao ukupno osam golova na ovogodišnjem Mundijalu, morao je da zbog povrede izađe u 77. minutu tog duela, a umesto njega je na terenu ušao Žan-Filip Mateta.

"Imam lakšu povredu skočnog zgloba, ali sam sasvim dobro. Mateta je bio u boljoj poziciji da odigra preostale minute utakmice i u tom trenutku je bio spremniji. To je sve što se desilo", rekao je Mbape.

Reprezentacija Francuske će u polufinalu, u Arlingtonu igrati protiv pobednika duela između selekcija Španije i Belgije.

Autor: A.A.

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