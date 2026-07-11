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NOVA TRAGEDIJA U SPORTSKOM SVETU: Južnoafrički fudbaler i učesnik ovogodišnjeg SP preminuo u 26. godini

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Manu Fernandez ||

Južnoafrički fudbaler i učesnik ovogodišnjeg Svetskog prvenstva Džejden Adams preminuo je u 26. godini, prenose danas lokalni mediji.

Kako se navodi, njegova porodica je potvrdila vest, ali nije poznat uzrok smrti fudbalera Mamelodija.

Mediji u Južnoj Africi ističu da je Adams smatran jednim od najvećih talenata u toj zemlji.

Adams je odigrao tri utakmice za Južnu Afriku na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu.

On je ukupno zabeležio devet mečeva u dresu reprezentacije Južne Afrike.

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Autor: Marija Radić

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