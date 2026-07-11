NOVA TRAGEDIJA U SPORTSKOM SVETU: Južnoafrički fudbaler i učesnik ovogodišnjeg SP preminuo u 26. godini

Južnoafrički fudbaler i učesnik ovogodišnjeg Svetskog prvenstva Džejden Adams preminuo je u 26. godini, prenose danas lokalni mediji.

Kako se navodi, njegova porodica je potvrdila vest, ali nije poznat uzrok smrti fudbalera Mamelodija.

Mediji u Južnoj Africi ističu da je Adams smatran jednim od najvećih talenata u toj zemlji.

Adams je odigrao tri utakmice za Južnu Afriku na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu.

On je ukupno zabeležio devet mečeva u dresu reprezentacije Južne Afrike.

South African player and Memelodi Sundowns Jayden Adams has reportedly died by local media but the cause of his death has not been explained.



Jayden Adams in his last interview with the media still looked cheerful and there was no sign of sadness. pic.twitter.com/xjoX5J8Djo — Football Fans Stuff (@officialffsnews) 11. јул 2026.

Autor: Marija Radić