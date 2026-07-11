U Peruu 468 beba dobilo ime Haland: Norveški fudbaler postao senzacija širom sveta

Fudbaler Erling Haland, koji je prava zvezda u rodnoj Norveškoj nakon što je postigao sedam golova na četiri utakmice Svetskog prvenstva, veoma je popularan i u Peruu, pa je tako više od 460 beba u toj zemlji dobilo ime po njemu.

Mnogi peruanski ljubitelji fudbala dali su svojoj deci ime po norveškom napadaču Halandu, koji će večeras u Majamiju igrati na četvrtfinalnoj utakmici svog tima protiv Engleske na Svetskom prvenstvu, navodi se u podacima peruanske matične službe, prenosi RTL.

Ovaj norveški fudbaler, koji je od početka Svetskog prvenstva postigao sedam golova na četiri utakmice, značajno je doprineo plasmanu svog tima pobedom nad Brazilom, što predstavlja istorijski uspeh za Norvešku.

Njegovi obožavaoci u Peruu otišli su toliko daleko da su decu nazivali po njemu, a prema zvaničnim podacima, 468 beba sada nosi ime ovog dvadesetpetogodišnjeg fudbalera, dok je još 91 jedno novorođenče dobilo puno ime Erling Haland.

“Velike fudbalske zvezde služe kao inspiracija Peruancima da svojoj deci daju upečatljiva i slavna imena”, izjavio je portparol matične službe, Ivan Tores, za kanal Panamerikana Television.

Prema njegovim rečima, većina peruanskih beba nazvanih po Erlingu Halandu registrovana je u danima nakon početka Svetskog prvenstva, a brojke su naglo porasle kada se Norveška plasirala u četvrtfinale.

“Haland je takođe Peruanac”, zaključio je Tores tim povodom.

Fudbalska groznica je i ranije inspirisala novopečene roditelje u Peru, pa je tako 3.402 dece u toj zemlji dobilo ime Mesi, dok njih 292 nosi puno ime argentinske zvezde Lionela Mesija.

Portugalski fudbaler Kristijano Ronaldo ima 1.185 imenjaka u Peruu, dok 1.241 dete nosi ime Jamal, u čast španskog fudbalera Lamina Jamala.

Kako navodi Rtl, čak 33.809 Peruanaca nosi ime brazilske zvezde Nejmara.

Autor: Marija Radić