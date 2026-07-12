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Belingemov pogodak za norveški muk: Pogledajte gol Engleza u pravom trenutku (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Julio Cortez ||

Činilo se da će Norveška imati prednost na kraju prvog poluvremena, ali Džud Belingem se pobrinuo da to ne bude tako.

Norveška je povela u četvrtfinalu Svetskog prvenstva protiv Engleske golom Šjelderupa, međutim, Engleska je uspela da dođe do izjednačenja. Nije sjajno izgledala reprezentacija koju sa klupe predvodi Tomas Tuhel, ali je prakitčno iz prvog pokušaja došla do izjednačenja.

Igrao se drugi minut nadoknade prvog poluvremena, a usledio je sjajan trk Džuda Belingema. Sjajni vezista Real Madrida proleteo je kroz odbranu Norveške i levom nogom vrlo snažnim udarcem matirao je Najlanda. Odbrana Norvežana morala je bolje i čvršće.

Belingemu je ovo peti pogodak na Svetskom prvenstvu, postigao je jedan manje od Harija Kejna. Pomenuta dvojica imaju imaju 11 od ukupno 12 golova Engleske na ovom Mundijalu.

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Autor: Marija Radić

#Džud Belingem

#Engleska

#Mundijal

#Norveška

#Svetsko prvenstvo

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