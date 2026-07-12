Džudistkinja Crvene zvezde Mina Gačić osvojila zlatnu medalju na juniorskom Evrokupu u Pakšu

Predstavnici Srbije ukupno su osvojili pet medalja na omladinskom (U20) Evrokupu koji je ovog vikenda u održan mađarskom gradu Pakšu.

U subotu, prvog takmičarskog dana, Marko Jorgić i Veljko Simić osvojili su bronzane medalje u kategoriji do 66 kilograma, a danas su se, pored Mine Gačić (do 52 kg), u osvajače odličja upisali “srebrna “ Natalija Prolić (do 48 kg) i “bronzani” Dušan Grahovac (do 81 kg).

U duelu za zlatnu medalju Mina Gačić je pobedila Rimu Burihane iz Kanade za četiri minuta borbe rezultatom 2:0 (dva juka).

Natalija Prolić je u finalu poražena od Ruskinje Sofije Zaharove, akcijom za ipon posle 3:59 minuta borbe. Takmičarka beogradskog Partizana prethodno je ostvarila dve pobede.

Član Crvene zvezde Dušan Grahovac je u meču za bronzanu medalju pobedio Artema Nejolova iz Kanade, akcijom za ipon posle 3:21 minuta provedena na tatamiju. Dušan je u Pakšu ukupno imao pet borbi i zabeležio četiri obede.

Na domak osvajanja medalje bili su Nemanja Simić (do 100 kg) i Mateja Borojević (+100 kg). Porazima u duelima za bronzano odličje, morali su da se pomire osvajanjem petog mesta. Sedmu poziciju osvojio je Petar Novaković (+100 kg), i uz osvajače medalja i dvojicu petoplasiranih drugara, dao doprinos da Srbija u ukupnom plasmanu selekcija zauzme visoko treće mesto.

Najuspešnija je selekcija Rusije sa 25 osvojenih medalja (10 zlatnih, šest srebrnih i devet bronzanih). Drugoplasirana je Holandija sa takođe pet medalja kao i naš džudo tim (jednom zlatnom, tri srebrne i jednom bronzanom), ali sa više osvojenih drugih mesta od “orlića”.

Na turniru u Pakšu učestvovalo je 387 džudoka iz 35 džudo federacija.

Autor: Pink.rs