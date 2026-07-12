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Generalna proba za sezonu: Fudbaleri Crvene zvezde poraženi od Zenita

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Marko Đoković ||

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su danas od Zenita u Sankt Peterburgu rezultatom 3:1 u generalnoj probi za novu sezonu.

Zenit je poveo golom Aleksandra Soboleva iz penala u 20. minutu. Roman Vega je duplirao prednost ruskog šampiona u 61. minutu udarcem sa više od 25 metara.

U 73. minutu Sobolev upisuje asistenciju, kad je strelac bio Brazilac Felipe Avgusto. Mohamed Abu Fani u 81. minutu, posle asistencije Strahinje Erakovića, postavlja konačan rezultat.

Zvezda novu sezonu počinje u petak, kad dočekuje Mačvu u prvom kolu Superlige Srbije.

Autor: Marija Radić

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