SA JEDNE STRANE POLUFINALE MUNDIJALA, SA DRUGE SILNI MILIONI! Hari Kejn pred odlukom koja bi mnoge mogla da dovede do ludila

Iako Hari Kejn još nije potpisao novi ugovor sa Bajern Minhenom, njegova otkupna klauzula od 65 miliona evra i dalje je aktivna, što je otvorilo prostor brojnim spekulacijama o nastavku karijere.

Najpre se govorilo da bi Barselona mogla da krene po kapitena Engleske ukoliko ne uspe da dovede Hulijana Alvareza iz Atletiko Madrida, a sada se u trku ozbiljno uključio i Al Hilal.

Kako prenosi obično pouzdani novinar "Skaj sporta" Saša Tavolijeri, saudijski velikan spreman je da Kejnu ponudi ugovor kakav se teško odbija i ispuni sve finansijske uslove kako bi ga ovog leta doveo u Saudijsku Arabiju.

Takav potez bez sumnje bi izazvao brojne reakcije u fudbalskom svetu. Mnogi ljubitelji fudbala žele da Kejn i narednih godina ostane u Evropi i nastavi da se nadmeće na najvišem nivou, zbog čega bi eventualni odlazak u Saudijsku Arabiju razočarao, pa čak i iznervirao veliki broj navijača.

Ipak, za sada ništa ne ukazuje na to da je Englez spreman da napusti Bajern. Više puta je isticao da su i on i njegova porodica srećni u Minhenu, kao i da i dalje ima velike sportske ambicije u evropskom fudbalu.

Naravno, u svetu fudbala nikada ništa nije sigurno. Dok potpis ne bude stavljen na papir, teško je bilo šta isključiti, posebno kada su u pitanju klubovi iz Saudijske Arabije, koji su već pokazali da su spremni da izdvoje ogromne sume novca za najveće svetske zvezde.

U slučaju da Kejn prihvati ponudu, Bajern ne bi mogao da spreči transfer, jer bi aktiviranje otkupne klauzule od 65 miliona evra bilo dovoljno da engleski napadač promeni sredinu.

Al Hilal je već godinama najambiciozniji klub u Aziji. Na klupi sedi Simone Inzagi, koji želi dodatno da osnaži ekipu posle odlazaka i promena u napadačkom delu tima. Zbog toga je Kejn označen kao glavna meta, dok se paralelno radi i na transferu Rafinje iz Barselone.

Ipak, teško je očekivati da konačna odluka bude doneta pre završetka Svetskog prvenstva. Kejna najpre čeka borba za plasman u finale, zatim zasluženi odmor, a tek potom razgovori o budućnosti. Ostaje da se vidi da li će prevagnuti sportski motivi ili milionska ponuda iz Saudijske Arabije.

Autor: Iva Besarabić