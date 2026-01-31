Vučić pokazao kako se donose odluke: Tvrdili da 'ne sme', a on potpisao set pravosudnih zakona

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je set pravosudnih zakona, pokazujući odlučnost i doslednost uprkos brojnim spekulacijama i pritiscima.

Korisnik društvene mreže Iks podsetio je na situaciju od pre dve godine, kada su neki tvrdili da Vučić "ne sme" da donese određene odluke.

Sada se slično govorilo o pravosudnim zakonima, ali Vučić je jasno pokazao da ne podleže pritiscima i donosi odluke u skladu sa strateškim interesima države.

"Idiotima opet moram da pustim ovaj snimak od pre dve godine. Dva dana pričaju kako "ne sme Vučić da potpiše, zabranila mu Marta Kos". I evo potpisao set pravosudnih zakona! Uvek vas Vučić pusti da lupetate dva dana pa uradi sve suprotno od onog što ste govorili. I kamen bi naučio", navodi se na Iksu.

pročitajte još PETAR PETKOVIĆ O TRENUTNOJ SITUACIJI NA KOSOVU: Nećemo dozvoliti Kurtiju prekrajanje izborne volje srpskog naroda

Autor: Pink.rs