Vučić pokazao kako se donose odluke: Tvrdili da 'ne sme', a on potpisao set pravosudnih zakona

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je set pravosudnih zakona, pokazujući odlučnost i doslednost uprkos brojnim spekulacijama i pritiscima.
Korisnik društvene mreže Iks podsetio je na situaciju od pre dve godine, kada su neki tvrdili da Vučić "ne sme" da donese određene odluke.
Sada se slično govorilo o pravosudnim zakonima, ali Vučić je jasno pokazao da ne podleže pritiscima i donosi odluke u skladu sa strateškim interesima države.
31. јануар 2026.
"Idiotima opet moram da pustim ovaj snimak od pre dve godine. Dva dana pričaju kako "ne sme Vučić da potpiše, zabranila mu Marta Kos". I evo potpisao set pravosudnih zakona! Uvek vas Vučić pusti da lupetate dva dana pa uradi sve suprotno od onog što ste govorili. I kamen bi naučio", navodi se na Iksu.
Autor: Pink.rs