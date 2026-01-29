VUČIĆ O SETU PRAVOSUDNIH ZAKONA: Da li ću da potpišem ili neću, ne ljutite se, za to neću da pitam N1! To je moja ustavna nadležnost, a vaša nikada neće biti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da neće da pita N1 da li da potpiše set pravosudnih zakona.

Predsednik Vučić je tokom današnje posete Domu garde upitan postoji li šansa da ne potpiše set pravosudnih zakona s obzirom na kritike iz EU, odnosno s obzirom na izjavu Marte Kos da je to korak unazad.

Vučićev odgovor je bio jasan.

"Samo ne znam kako je to korak unazad kada nismo imali nijedan korak napred evo već četiri godine", rekao je predsednik i nastavio:

"Da li ću da potpišem ili neću, ne ljutite se, za to neću da pitam N1. To je moja ustavna nadležnost, a vaša nije i nikada neće biti. Hvala vam, živela Vojska Srbije, živela Srbija"

Autor: Iva Besarabić