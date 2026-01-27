NIKOME I NIKADA NEĆU DA DOZVOLIM DA PONIŽAVA SRBIJU Vučić jasan: Meni packe ne dele ni najjači predsednici, a kamoli birokrate! (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nikome i nikada neće dozvoliti da ponižava Srbiju, ističući da kao lider države drži do dostojanstva zemlje koju predstavlja.

„Ja sam predsednik Srbije, ponosni predsednik Srbije, meni najmoćniji predsednici na svetu ne dele packe, a kamoli bilo kakvi funkcioneri, birokrate ili tehnokrate“, poručio je Vučić.

On je istakao da se takva situacija nikada nije dogodila i da to nije samo pitanje njegovog ličnog integriteta.

„To je i pitanje nekoga ko predstavlja najlepšu zemlju na svetu, za koju se borim i koju beskrajno volim“, rekao je predsednik Srbije.

Vučić je na kraju ponovio da niko nema pravo da udara na ponos države.

„Nikome i nikada neću da dozvolim da ponižava Srbiju“, zaključio je on.

Autor: Dalibor Stankov