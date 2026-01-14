MRDIĆ O SETU PRAVOSUDNIH ZAKONA: Vraćamo oteto pravosuđe državi i narodu, sudstvu trebaju lojalni Srbiji!

Poslanik Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić obrazložio je danas u parlamentu set od pet pravosudnih zakona, ističući da je ovo odlučujući korak u reformi pravosudnog sistema.

Prema njegovim rečima, cilj je da se sudstvo i tužilaštvo oslobode uticaja „otuđenih centara moći“.

Kraj upravljanja iz inostranstva

Mrdić je naglasio da su nove zakonske izmene neophodne kako bi se pravosuđe u potpunosti vratilo pod okrilje države Srbije.

„Usvajanje ovih zakona je samo prvi korak ka vraćanju otetog pravosuđa državi i narodu Srbije, kako njime više ne bi upravljali otuđeni centri moći pod kontrolom stranih faktora“, izjavio je Mrdić.

On je dodao da su novi zakoni u potpunosti usklađeni sa Ustavom i da će obezbediti stvarnu samostalnost tužilaštva i nezavisnost sudstva.

pročitajte još Skupština Srbije danas počinje vanredno zasedanje: Na dnevnom redu 25 tačaka

Lojalnost državi kao prioritet

Podsećajući na svoj raniji štrajk glađu ispred Narodne skupštine, kojim je ukazivao na nezadovoljstvo radom tužilaštva, Mrdić je poručio da pravosudni sistem moraju činiti ljudi posvećeni isključivo sopstvenoj zemlji.

Ključna poruka: „Tužilaštvu i sudstvu trebaju oni koji su lojalni jednoj državi, a to je Srbija.“

Borba za istinu: Poslanik je istakao da je ispunio obećanje dato građanima da će se kroz institucije boriti za istinu i pravdu.

Šta predviđaju novi zakoni?

Set zakona koji je danas na dnevnom redu obuhvata izmene ključnih akata, uključujući:

- Zakon o javnom tužilaštvu i Visokom savetu tužilaštva;

- Zakon o sudijama;

- Zakon o sedištima i područjima sudova;

- Zakon o borbi protiv visokotehnološkog kriminala.

Ovim izmenama država planira da reorganizuje nadležnosti i postavi nove standarde u radu pravosudnih organa.

Autor: Dalibor Stankov