Nervni slom u Trećem OJT: Ivana Pomoriški preti Venecijanskom komisijom nakon ulaska pravosudnih zakona u skupštinsku proceduru

Set pravosudnih zakona koji je narodni poslanik Uglješa Mrdić rano jutros i zvanično predao Skupštini Srbije, podrazumeva i podelu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva, čime Ivana Pomoriški automatski gubi funkciju šefice Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.

Kako saznajemo iz izvora u tužilaštvu, nakon što je postalo jasno da je predlog zakona formalno ušao u skupštinsku proceduru, Ivana Pomoriški je doživela doslovno nervni slom. Naši izvori navode da je vikala kako će lično pisati Venecijanskoj komisiji i sprečiti usvajanje ovakvih zakonskih rešenja.

Prema svedočenjima zaposlenih, njena reakcija bila je prilično eksplozivna i praćenja pretnjama. Njeno agresivno ponašanje nije nepoznato zaposlenima u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu. Podsećamo da je Pomoriški kada je u javnost prvi put izašao nezvanični predlog zakona kojim Treće OJT delo na Treće i Četvrto, urlala na zaposlene i vikala da „to stranci neće dozvoliti“, jasno aludirajući na Evropsku uniju i strane centre moći.

Međutim Venecijanska komisija ima jasan stav kada su u pitanju organizacione norme koje uređuju organizaciju državnih organa, ne treba mišljenje i države imaju slobodu da urede mrežu prema svojim standardima. Da je na mesto šefice Trećeg osnovnog javnog tužilaštva došla regularnim putem gde se stiče iskustvo i znanje, a ne zbog lojalnosti Zagorki Dolovac, Pomoriški bi znala da preti u prazno. Danas se, međutim, pokazuje da problem nije samo u biografiji, već i u elementarnom nerazumevanju pravnog okvira.

Naši izvori navode da je nakon jutrošnjeg šoka Pomoriški angažovala svoje zaposlene da se još više aktiviraju oko kampanje povodom izbora za Visoki savet tužilaštva koji se održava sutra 23. decembra, i da ne biraju sredstva pritiska na tužioce, kako bi njena kuma Jovana Konmenović dobila dovoljan broj glasova i ušla u VST, čime bi i Pomoriški, kako se nada, osigurala svoj dalji položaj.

