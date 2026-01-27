Brnabić: Pravosudni zakoni neće biti povučeni iz skupštinske procedure

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić poručila je danas, odgovarajući poslaniku Stranke slobode i pravde Borku Stefanoviću na sednici parlamenta, da set pravosudnih zakona neće biti povučen iz skupštinske procedure.

Na tvrdnje Stefanovića da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u jednom intervjuu insinuirao da će se ovi zakoni možda biti povučeni iz procedure Brnabić je istakla da je moguće da Stefanović nije pažljivo slušao predsednika i da je on govorio da se u budućnosti mora poštovati institut javnih rasprava.

"Ja se sa tim slažem i o tome smo svi zajedno pričali. Ali ovi zakoni su u proceduri i neće biti povučeni iz procedure. Mi stojimo kao većina, ako mogu tako da kažem, iza toga da oni doprinose kvalitetu, efikasnosti, transparentnosti rada i tužilaštva i sudstva i ni na koji način ne zadiru ni u samostalnost tužilaštva, ni u nezavisnost pravosuđa, odnosno sudstva", rekla je Brnabić.

Brnabić je rekla da se sa radom nastavlja, ali je poručila vladi i poslanicima da ubuduće poštuju institut javne rasprave.

Na opasku Stefanovića da bi ako je tačno da će zakoni biti povučeni i da je predsednik rekao da su potrebne dodatne konsultacije onda sednica treba da se prekine da se ne bi trošile narodne pare, Brnabić je odgovorila da najviše građane republike Srbije košta što moraju da plaćaju narodne poslanike koji bojkotuju rad narodne skupštine.

"Imate narodne poslanike koji bojkotuju rad narodne skupštine od januara prošle godine, ali su svaku platu uzeli. I to, boga mi, tri ili četiri poslaničke grupe. A ni vi se ne pojavljujete baš naročito često. Evo, sad ste došli pre pola sata, ali ćete platu za danas uzeti. To najviše košta građane Republike Srbije. I nije fer zato što oni moraju da ustanu ujutru da idu na posao da bi dobili platu, pa bi makar njihovi narodni poslanici morali jednako da poštuju te građane", odgovorila je Brnabić.

Tokom rasprave o amandmamina na predloženi set pravosudnih zakona, poslanik Narodnog pokreta Srbije Uroš Đokić ocenio je da tim zakonima vlast ne želi da ojača pravosuđe, već da ga preuzme, tvrdeći da je cilj da se razvlasti, kako je kazao, "odmetnuti tužilac Zagorka Dolovac", a da se ovlasti tužilac Nenad Stefanović.

Poslanik Zeleno-levog fronta Bogdan Radovanović kritikovao je rešenje iz predloga Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala (VTK), po kome se, kako tvrdi, ključna ovlašenja koncentrišu u rukama tužioca Nenada Stefanovića.

Dodao je da tužilaštvo reaguje na pretnje funkcionerima vlasti upućene na društvenim mrežama, dok, kako kaže, ne reaguje na pretnje poslanicima opozicije, pročitavši neke od pretnji koje je dobio.

Na to je Brnabić rekla da je upućivanje takvih pretnji nedopustivo, dodajući da se ni pretnje državnim funkcionerima ne procesuiraju.

Autor: Jovana Nerić